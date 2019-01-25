Son Dakika Haberleri: Türk Telekom, olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi

Türk Telekom, olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi

3 saat önce

Türk Telekom, yeni hissedarlarıyla bugün gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu üye sayısını 12'den 9'a indirdi.

Türk Telekom, olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi, System.String[]
Türk Telekom, yeni hissedarlarıyla bugün gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu üye sayısını 12'den 9'a indirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:33 

Türk Telekom, Ekonomi
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