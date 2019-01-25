Türk Telekom, olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi
3 saat önce
Türk Telekom, yeni hissedarlarıyla bugün gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu üye sayısını 12'den 9'a indirdi.
Türk Telekom
, yeni hissedarlarıyla bugün gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu üye sayısını 12'den 9'a indirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:33
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