Türk Telekom, Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Destekçisi Oldu - Son Dakika
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Türk Telekom, Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Destekçisi Oldu

14.05.2022 16:01
Türk Telekom, Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Destekçisi Oldu

Türk Telekom, 81 ilde, 15 farklı branşta, 730 spor kulübü ile yüz binlerce down sendromlu, otizmli ve mental sporcuyu destekleyen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Milli Takımlarının sponsoru oldu.

Türk Telekom, 81 ilde, 15 farklı branşta, 730 spor kulübü ile yüz binlerce down sendromlu, otizmli ve mental sporcuyu destekleyen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Milli Takımlarının sponsoru oldu.

Türk sporuna yatırımlarına devam eden Türk Telekom, TÖSSFED Milli Takımlarının destekçisi oldu.

Türkiye'deki tüm ulusal ve uluslararası faaliyetleri belirleme, düzenleme ve denetleme yetkisine sahip olan TÖSSFED, özel sporcuların arşivini oluşturuyor ve bu sporcuların tanınırlığını artırmaya, toplumla entegre olmalarını sağlamaya ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi en üst düzeyde temsil etmelerine aracı oluyor.

TÖSSFED'in bünyesindeki Para Atletizm Milli Takımı Ağustos 2021'de Esra Bayrak, Fatma Damla Altın ve Mihriban Korkmaz ile Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılmış ve Esra Bayrak ilk kez Paralimpik Oyunlar dördüncüsü olmuştu. Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ise Ekim 2021'de İtalya'da tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olmuş, Nisan 2022'de Peru'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda ise bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza atmış ve dünya üçüncüsü olmuştu.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Finans Türk Telekom, Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Destekçisi Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Telekom, Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Destekçisi Oldu - Son Dakika
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