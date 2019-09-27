Türk Telekom özür diledi
22 dakika önce
Deprem sonrasında sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşandığını belirten Türk Telekom, "Yaşanan bu aksaklık nedeniyle üzüntülerimizi belirtir, süreçten etkilenen tüm abonelerimizden özür dileriz." açıklamasında bulundu.
Deprem sonrasında sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşandığını belirten Türk Telekom, "Yaşanan bu aksaklık nedeniyle üzüntülerimizi belirtir, süreçten etkilenen tüm abonelerimizden özür dileriz." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:41
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