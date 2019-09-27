Son Dakika Haberleri: Türk Telekom özür diledi
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Türk Telekom özür diledi

22 dakika önce

Deprem sonrasında sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşandığını belirten Türk Telekom, "Yaşanan bu aksaklık nedeniyle üzüntülerimizi belirtir, süreçten etkilenen tüm abonelerimizden özür dileriz." açıklamasında bulundu.

Türk Telekom özür diledi, System.String[]

Deprem sonrasında sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşandığını belirten Türk Telekom, "Yaşanan bu aksaklık nedeniyle üzüntülerimizi belirtir, süreçten etkilenen tüm abonelerimizden özür dileriz." açıklamasında bulundu.

Türk Telekom, Deprem, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:41 
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