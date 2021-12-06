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Türk Telekom'dan girişimcilere 10 milyon lira nakit desteği - Son Dakika

Türk Telekom'dan girişimcilere 10 milyon lira nakit desteği

06.12.2021 15:20
Türk Telekom'dan girişimcilere 10 milyon lira nakit desteği

Türk Telekom, PİLOT hızlandırma programı ile bu yıl 18 girişime 5 milyon lira üzerinde destek sağladığını ve bugüne kadarki toplam nakit desteğinin yaklaşık 10 milyon liraya ulaştığını duyurdu.

Türk Telekom, PİLOT hızlandırma programı ile bu yıl 18 girişime 5 milyon lira üzerinde destek sağladığını ve bugüne kadarki toplam nakit desteğinin yaklaşık 10 milyon liraya ulaştığını duyurdu. PİLOT'tan 2013 yılından bu yana toplamda 91 girişimin mezun olduğu ve 39'unun yatırım aldığı açıklandı. Mezunlardan 3 ekip ise dünyanın en büyük inovasyon platformlarından Plug and Play'in 4 haftalık ABD programına katılma hakkı kazandı.

Yenilikçi fikirleri destekleyerek, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen Türk Telekom'un hayata geçirdiği kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT'un 9. dönemi tamamlandı. Bu dönemde PİLOT programından mezun olan 18 girişim, 6 Aralık'ta çevrim içi düzenlenen PİLOT Demo Day etkinliği ile tanıtıldı. Ağırlıklı olarak yapay zeka odaklı, nitelikli ve özgün teknolojiler geliştiren ekiplerin oluşturduğu 18 girişimin her biri 200'er bin lira nakit desteğin sahibi oldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini büyütmek ve sektörümüze değerli paydaşlar kazandırmak için hayata geçirdiğimiz PİLOT programı ile girişimleri desteklemeyi sürdürüyoruz" dedi.

'PİLOT'TAN MEZUN SAYIMIZ 91'E, NAKİT DESTEĞİMİZ 10 MİLYON TL'YE ULAŞTI'

Önal konuya ilişkin açıklamasını şöyle sürdürdü:

" Türkiye'nin sadece tüketen değil, teknoloji üreten hatta dünyaya ihraç eden bir ülke olması hedefiyle çıktığımız bu yolda mezun sayımız 91'e ulaşırken, girişimlere sağladığımız nakit desteği de yaklaşık 10 milyon TL'ye yükseldi. Sağlık, enerji ve eğitim alanlarındaki yatırımlarımızla yeni 'unicorn'lar ortaya çıkarmayı hedeflerken, yakın zamanda yapay zeka ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Syntonym, Optiyol, QuantWifi ve B2Metric olmak üzere 4 yeni girişime daha yatırım yaptık. Böylece TT Ventures ile yatırımcısı olduğumuz girişim sayısını 8'e çıkararak bu alandaki portföyümüzü ikiye katladık. Yatırımlarımızın 4'ü yine PİLOT programımızdan mezun olan yapay zeka temelli çözümler üreten şirketler. İş hacimleri ve istihdama katkılarıyla da gurur kaynağımız olan PİLOT mezunu girişimlerin bu yıl sonunda sağladıkları istihdamın 1.500'e yaklaşmasını bekliyoruz. İngiltere'den Amerika'ya, Hindistan'dan Pakistan'a, Kore'den Japonya'ya kadar küresel arenadaki faaliyetlerle göğsümüzü kabartan mezunlarımızın aldıkları toplam yatırım tutarı da 16 milyon doları geçti. Yatırımlarımızı odak alanlarımızda yer alan sektörlerdeki yenilikçi ürünlere yönlendirerek hem ülke ekonomisi hem de Türk Telekom için değer üretmeyi sürdüreceğiz."

DÖR HAFTALIK AMERİKA PROGRAMI

PİLOT'a seçilen 18 ekibin, üç ay süresince Türk Telekom'un geniş mentor ağına, büyük yatırımcılara ve Türk Telekom'un iş bağlantılarına erişim olanağı buldukları kaydedildi. Programdaki çeşitli eğitimlere katılan ekiplerden seçilen Arcanor, Cameralyze ve Myth, dünyanın en büyük inovasyon ve girişim sermayesi platformlarından Plug and Play'in dört haftalık Amerika programına katılmaya hak kazanarak, fikirlerini dünya çapındaki yatırımcılara tanıtma ve global şirketlerle iş birliği yapma imkanı elde ettiler.

Moderatörlüğünü Sertaç Doğanay'ın yaptığı etkinlikte girişimcilerin sunumlarının yanı sıra Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, FİBA Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin ve Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan yaptıkları konuşmalarla girişimcilere mesajlar verdi.

Üç ay süren programın tamamlanmasıyla mezun olan girişimler; reklam doğrulama hizmeti sunan Adnsafe, akıllı tarım uygulaması Agrovisio, yapay zeka ve derin öğrenme veri servisi Arcanor, döngüsel ekonomi yeşil fintek çözümü Barty, şarj istasyonu çözümü Bluedot, otonom iş süreçleri geliştirme platformu Cameralyze, kolektif veri açıklama servisi Co-one, maliyet tahminleme ve tedarik zinciri yönetimi çözümü Costifier, dijital platformlardaki sahte ürünleri tespit eden Counterfake, sosyal medya karar destek çözümü Earnado, yapay zeka destekli nöro teknoloji platformu emoty.Al, yapay zeka ve doğal dil işleme tabanlı müşteri deneyim çözümü Feedgage, tedarik zinciri yönetim platformu Freightest, yapay zeka tabanlı desen ve doku üretim yazılımı MYTH.AI, e-ticaret analitik çözümü NeSatılır.com, üç boyutlu kalite kontrol yapılmasını sağlayan çözüm surfvis.ai, siber güvenlik çözümü Wallids ve video analitik çözümü XENA-VISION, PİLOT Demo Day kapsamında sunumlarını paylaştı.


Türk Telekom'dan girişimcilere 10 milyon lira nakit desteği
Türk Telekom'dan girişimcilere 10 milyon lira nakit desteği
Türk Telekom'dan girişimcilere 10 milyon lira nakit desteği
Türk Telekom'dan girişimcilere 10 milyon lira nakit desteği
Türk Telekom'dan girişimcilere 10 milyon lira nakit desteği
Türk Telekom'dan girişimcilere 10 milyon lira nakit desteği

Türk Telekom, Türk Lirası, Yapay Zeka, Pilot, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk Telekom'dan girişimcilere 10 milyon lira nakit desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Telekom'dan girişimcilere 10 milyon lira nakit desteği - Son Dakika
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