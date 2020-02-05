Türk Telekom PİLOT'tan girişimcilere fırsat - Son Dakika
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Türk Telekom PİLOT'tan girişimcilere fırsat

6 saat önce

Girişimcileri desteklemeye devam eden Türk Telekom'un PİLOT programı için başvurular alınmaya başladı.

Türk Telekom PİLOT'tan girişimcilere fırsat, System.String[]

Girişimcileri desteklemeye devam eden Türk Telekom'un PİLOT programı için başvurular alınmaya başladı. PİLOT'a kabul edilen her ekibe, 150 bin TL doğrudan nakit desteği sağlanacak.


Türk Telekom'un teknoloji girişimlerini desteklemek ve onlarla iş birliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün, hizmetler sunmak aynı zamanda yerli ve milli girişimlere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği PİLOT'ta 8'inci dönem başvuruları açıldı. Başvurular turktelekompilot.com.tr web sitesinden yapılabilecek.


"350 kişiye istihdam sağlanırken 41 milyon TL ciro elde edildi"


Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, bugüne kadar PİLOT'tan mezun olan 65 girişime Türk Telekom tarafından toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği verildiğini belirtirken; mezun girişimlerin 2019 yılında 350 kişiye istihdam sağladığını ve 41 milyon TL ciro elde ettiğini ifade etti.


Karakullukçu, "Ülkemizde girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak için bu alandaki yatırım ve çalışmalarımızı her yıl artırarak sürdürüyoruz. 2013 yılında hayata geçirdiğimiz ve Şubat ayında 8'inci dönem başvuruları başlayan PİLOT programı kapsamında, girişimlere teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Şirket olarak ülkemizde filizlenen yenilikçi iş fikirlerini daha ileriye götürebilmek için, girişimlere teknoloji ve alt yapı desteği sunuyor, finansal olarak da onların yanında oluyoruz. Bu bağlamda yenilikçi iş fikri olan tüm girişimcileri başvuru yapmaya davet ediyor ve hepsine başarılar diliyorum." dedi.


Her girişime 150 bin TL nakit desteği


Yapılan bilgilendirmede; PİLOT'un yeni döneminde programa kabul edilen her girişime 150 bin TL nakit desteği sağlanırken girişimler Türk Telekom ile iş birliği yapma imkanı yakalayacak. Ayrıca, girişimlere geniş mentor ağına, büyük yatırımcılara ve Türk Telekom'un iş bağlantılarına erişim olanağı sağlanmasının yanı sıra; ofis alanı, teknoloji alt yapısı, mobil iletişim paketi, tanıtım ve şehir dışından programa katılan ekiplere konaklama desteği sunulacak. PİLOT kapsamında odaklanılacak alanlar ise, eğitim ve sağlık teknolojileri, yapay zeka, makine öğrenmesi, sanal/artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, büyük veri analitiği, finansal ve regülasyon teknolojileri ve siber güvenlik olarak belirlendi.


PİLOT'a başvuran ekipler; iş birliği potansiyeli, fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, hedeflenen pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş modelinin tutarlılığı ve ekibin yetkinliği gibi kriterlere göre değerlendirilecek. - İSTANBUL

Türk Telekom, Pilot, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:14 Kaynak: İHA
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