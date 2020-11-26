Türk Telekom, girişimlere 5 milyon TL'yi aşan destek sağladı - Son Dakika

Türk Telekom, girişimlere 5 milyon TL'yi aşan destek sağladı

26.11.2020 10:45
Türk Telekom, girişimlere 5 milyon TL'yi aşan destek sağladı, System.String[]

Türk Telekom, 8'inci dönemini tamamlayan PİLOT programı kapsamında, bugüne kadar girişimlere 5 milyon TL'den fazla nakit desteği sağladığını açıkladı.

Türk Telekom, 8'inci dönemini tamamlayan PİLOT programı kapsamında, bugüne kadar girişimlere 5 milyon TL'den fazla nakit desteği sağladığını açıkladı. PİLOT'tan 2013 yılından bu yana toplamda 73 girişim mezun oldu ve 30'u yatırım aldı.

Türk Telekom'un hayata geçirdiği ve Türkiye'de özel sektör tarafından yürütülen ilk girişim hızlandırma programlarından biri olan PİLOT, bu yıl 8'inci dönemini tamamladı. Bu dönemde PİLOT programına dahil olan 8 girişimin mezuniyeti, çevrimiçi PİLOT Demo Day etkinliğinde 25 Kasım'da gerçekleşti. Özellikle yapay zeka, fintech, sağlık, büyük veri ve IoT alanlarına odaklanan girişimlerin her birine, 150 binTL nakit desteği takdim edildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Bundan 7 sene önce ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini büyütmek, sektörümüze değerli paydaşlar kazandırmak ve ekonomiye katkı sağlamak hedefi ile yola çıktık. Sektörün öncüsü olarak, tüm bilgi birikimimiz ve finansal desteğimizle, girişimleri hızlandırırken teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna ulaşmaya odaklandık" dedi.

Önal, sözlerine şöyle devam etti: "Bugüne kadar 73 girişimi mezun ettik, bunlardan 30'u yatırım alarak yenilikçi iş fikirlerini daha da büyüttü. Mezun olan girişimlerden sadece geçen yıl 350 kişiye istihdam sağlandı, 41 milyon lira ciro elde edildi. Şirket olarak kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures üzerinden, PİLOT mezunları da dahil olmak üzere,4 girişime yatırım yaptık. PİLOT mezunu girişimlere toplamda 5 milyon TL'yi aşkın nakit desteği sağladık, yatırımlarımızı daha da artıracağız".

Verilen bilgiye göre, 3 ay süren programın tamamlanmasıyla, mezun olan kripto para piyasaları için veri analizi ve alım-satım platformu CryptoIndex Series, inme erken uyarı sistemi (İEUS) Hevi AI, bulut altyapıları için siber güvenlik çözümü PDAccess, yapay zeka tabanlı görüntü işleme ile kalite kontrol çözümü Process Eye Studio, IoT proje geliştirme çözümü Qubitro, merkeziyetsiz kripto para borsası çözümü Resardis, suç gelirlerinin tespitini sağlayan güvenlik çözümü Sanction Scanner, görsel veri ve kamera görüntü anonimizasyon çözümü Syntonym, PİLOT Demo Day kapsamında sunumlarını girişimcilik ekosistemi ile paylaştılar. - İSTANBUL

Türk Telekom, girişimlere 5 milyon TL'yi aşan destek sağladı
Türk Telekom, girişimlere 5 milyon TL'yi aşan destek sağladı

Türk Telekom, Gİrişimcilik, Yapay Zeka, Pilot, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom, girişimlere 5 milyon TL'yi aşan destek sağladı - Son Dakika Ekonomi


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