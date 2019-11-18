Son Dakika Haberleri: Türk Telekom, Polonya deplasmanında! FIBA Şampiyonlar Ligi...
Son Dakika Spor Türk Telekom, Polonya deplasmanında! FIBA Şampiyonlar Ligi... - Son Dakika Spor

Türk Telekom, Polonya deplasmanında! FIBA Şampiyonlar Ligi...

6 saat önce

Torun kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Türk Telekom, Polonya deplasmanında! FIBA Şampiyonlar Ligi..., System.String[]

Torun kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.


Grupta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Türk Telekom, ilk sırada yer alıyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:25 
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