Türk Telekom, Polonya deplasmanında! FIBA Şampiyonlar Ligi...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Grupta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Türk Telekom, ilk sırada yer alıyor.

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