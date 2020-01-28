Türk Telekom, Polski Cukier'i ağırlayacak! - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk Telekom, Polski Cukier'i ağırlayacak! - Son Dakika Spor

Türk Telekom, Polski Cukier'i ağırlayacak!

17 dakika önce

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom, Polski Cukier'i ağırlayacak!, System.String[]

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.


Gruptan çıkmayı garantileyen Türk Telekom lider durumda bulunurken, Polonya temsilcisi son sırada yer alıyor.


İki takım arasında Polonya'da oynanan maçı Türk Telekom, 95-73 kazanmıştı.


Türk Telekom, Polonya, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:47 
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