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Türk Telekom, Polski Cukier'i ağırlayacak!
17 dakika önce
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Gruptan çıkmayı garantileyen Türk Telekom lider durumda bulunurken, Polonya temsilcisi son sırada yer alıyor.
İki takım arasında Polonya'da oynanan maçı Türk Telekom, 95-73 kazanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:47
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