Türk Telekom Rakibine 17 Sayı Fark Attı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Türk Telekom
, Pınar Karşıyaka
'yı 17 sayı farkla 73-56 mağlup ederek, Play-Off yolunda önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Mehmet Keseratar
xx, Erşan Kartal
xx, Polat Parlak xx Türk Telekom: Landesberg xxxx 20, Redding xx 8, Gabriel x 5, Campbell xx 10, Stimac xx 13, Kaya Peker
xx 10, Ender Aslan
x 5, Yunus Emre Sonsırma x 2, Nusret Yıldırım
x, Polat Kaya
x Başantrenör: Burak Gören Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu
x 6, Birkan Batuk
xx 7, Erdi Gülaslan x, Erving Walker x 4, Assem Marei xxx 18, Akif Egemen Güven x, İlkan Kahraman x 1, Tayfun Erülkü
x 5, Micheal Henry xx 9, Chris Evans
xx 6 Başantrenör: Dirk Bauermann 1. Periyot: 18-15 (Türk Telekom lehine) Devre: 36-33 (Türk Telekom lehine) 3. Periyot: 53-46 (Türk Telekom lehine)
(İHA)