Türk Telekom, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndan lider çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk Telekom, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndan lider çıktı - Son Dakika Spor

Türk Telekom, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndan lider çıktı

6 saat önce

Türk Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki son maçında deplasmanda SIG Strasbourg'u 90-89 yenerek grubu lider bitirdi.

Türk Telekom, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndan lider çıktı, System.String[]

Türk Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki son maçında deplasmanda SIG Strasbourg'u 90-89 yenerek grubu lider bitirdi.


Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 14. ve son haftasında Fransa Temsilcisi SIG Strasbourg'a konuk oldu. Maça Nick Johnson, Muhammed Baygül, Moustapha Fall, Kylie Wiltjer ve T.J. Campbell beşiyle çıkan temsilcimiz, Kylie Wiltjer'ın üçlüğüyle maçtaki ilk sayılarını kaydetti. 6. dakika 11-11 eşitlikle geçilirken, iki takım da boyalı bölgeden sayı kaydetti. 8. dakikaya 15-14 önde giren Türk Telekom, Şafak Edge'nin üç saniye kala kaydettiği üçlükle ilk çeyreği 20-17 önde kapattı.


İkinci çeyreğin başına tempolu başlayan temsilcimiz, farklı belirli seviyelerde tutmaya gayret etti. Özellikle Dallo'yu hücumda etkili kullanan konuk ekip 14. dakikada 26-26 eşitliği sağladı. Bu dakikadan sonra iki takım da dış atışlara yöneldi. Kylie Wiltjer'in son saniye üçlüğüyle devre skoru, 41-39 Türk Telekom lehine belirlendi.


Üçüncü çeyreğin başında skor üstünlüğü el değiştirirken, 24. dakika 49-49 eşitlikle geçildi. Muhammed Baygül'ün sayılarıyla yeniden öne geçen Türk Telekom, çeyreğin son 1 dakikasına 65-60 önde girdi. Ev sahibi ekibin peş peşe sayılarıyla final çeyreğine 65-64 temsilcimizin üstünlüğüyle gidildi.


Kylie Wiltjer'dan 32 sayı 34 verimlilik puanı


Nefes kesen son çeyrekte skor üstünlüğünü elinde tutan Türk Telekom, son 1 dakikaya 7 sayı farkla 89-82 önde girdi. Dallo'nun sayılarıyla 8 saniye kala eşitliği sağlayan ev sahibi ekibe, Fall'ın son saniyede faul çizgisinden kaydettiği sayı ile yanıt veren Türk Telekom müsabakadan 90-89 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi 34 sayı ile oynayan Kylie Wiltjer olurken, Kanadalı oyuncu aynı zamanda 9 ribound 1 asist ile 34 verimlilik puanın da sahibi oldu.


Bu sonuçla Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 11. galibiyetini elde eden Türk Telekom, daha önce garantilediği son 16 turuna lider gitmeye hak kazandı. Temsilcimiz A grubunda 14 maçta 25 puan topladı.


Salon: Rhenus Sport


Türk Telekom: Johnson 12, Muhammed Baygül 19, Fall 9, Harris 7, Wiltjer 32, Campbell 11,


Strasbourg: Reynolds 3, Serron 3, Inglis 10, Scrubb 9, Dallo 23, Tchicamboud 2, Miyem 8, York 14, Parakhouski 17


1. Periyot: 17-20


Devre: 39-41


3. Periyot: 64-65 - İSTANBUL

Türk Telekom, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD'li boksör kameralar önünde eşini boğazını sıkarak saha dışına sürükledi
Kadın basketbolcular maç sonunda birbirine girdi! O anlar kamerada İngilizler yazdı! Galatasaray, Lemina için Southampton ile görüşmelere başlayacak Yusuf Yazıcı'nın forması Trabzonspor'a dönene kadar emekli edildi

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 19:34:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Telekom, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndan lider çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]