Son dakika... Türk Telekom Şampiyonlar Ligi'nde liderliğe yükseldi - Son Dakika

Son dakika... Türk Telekom Şampiyonlar Ligi'nde liderliğe yükseldi

10.12.2020 12:36
Son dakika... Türk Telekom Şampiyonlar Ligi'nde liderliğe yükseldi, System.String[]

Son dakika habere göre Türk Telekom, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında Fransa ekibi Limoges'i 76-73 mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı.

Türk Telekom, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında Fransa ekibi Limoges'i 76-73 mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı.

Türkiye'yi FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Türk Telekom, G Grubu'ndaki üçüncü maçında Limoges'i ağırladı. Temsilcimiz maça Kamar Baldwin, Sam Dekker, Muhammed Baygül, Michael Eric, Kylie Wiltjer beşiyle çıktı. Maça hızlı başlayan Türk Telekom, Sam Dekker ve Michael Eric'in elinden bulduğu sayılarla 6-2 öne geçti. Boyalı bölgeyi etkili kullanan Türk Telekom, ilk beş dakikayı 10-9 önde tamamladı. Periyodun sonlarında Kylie Wiltjer ve Can Korkmaz'ın üçlükleri ilk çeyrek skorunu 25-21 Türk Telekom lehine belirledi.

Türk Telekom ikinci çeyrekte organize hücumlarla sonuca giderken, uzun oyuncularından yararlandı. Periyot genelinde skor farkı 3 sayıdan aşağı düşmezken, son bölümlerde farkı açan temsilcimiz devreye 9 sayı farkla 42-33 önde girdi. Üçüncü çeyrekte iyi oyunu sürdüren başkent ekibi, skoru belirli bir aralıkta tutmayı başardı. Dar bir rotasyonda oyunculardan maksimum verim alan Türk Telekom, kaptan Muhammed Baygül'ün taşıdığı toplarla sonuca gitti. 25'inci dakikayı 50-42 önde geçen Türk Telekom çeyreği 61-51 galip tamamladı.

Son bölümde konuk ekip, peş peşe gelen üçlüklerle farkı kapatsa da maçın bitimine 30 saniye kala Türk Telekom'un ABD'li yıldızı Sam Dekker maça damga vurdu. 11 saniye kala gönderdiği üçlük ile takımını öne geçiren Dekker, birkaç saniye sonra kazandığı topu Erdi Gülaslan'la buluşturarak maçın skorunu belirleyecek asisti yaptı. Maçtan 76-73 galip ayrılan Türk Telekom, bu sonuçla FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı üçüncü maçtan ikinci galibiyetini aldı ve liderliğe yükseldi. Maçın en skorer ismi 18 sayıyla Sam Dekker oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Luis Castillo (İspanya), Valerio Grigioni (İtalya)

Türk Telekom: Baldwin 10, Muhammed Baygül 2, Dekker 18, Wiltjer 12,

Eric 16, Erdi Gülaslan 2, Can Korkmaz 16, Batuhan Acar, Göktuğ Baş

Limoges: Ginyard 10, İnvernizzi 7, Lang 16, Boutsiele 11, Scrubb 21, Mbala 4, Crusol, Paumier 4

1. Periyot: 25-21

Devre: 42-33

3. Periyot: 61-51

(İHA)

Son dakika... Türk Telekom Şampiyonlar Ligi'nde liderliğe yükseldi
Son dakika... Türk Telekom Şampiyonlar Ligi'nde liderliğe yükseldi
Son dakika... Türk Telekom Şampiyonlar Ligi'nde liderliğe yükseldi

Şampiyonlar Ligi, Türk Telekom, basketbol, Limoges, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika... Türk Telekom Şampiyonlar Ligi'nde liderliğe yükseldi - Son Dakika Spor


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