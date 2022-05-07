Türk Telekom siber güvenlik kampı başvuruları başlıyor! - Son Dakika
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Türk Telekom siber güvenlik kampı başvuruları başlıyor!

07.05.2022 22:26
Türk Telekom siber güvenlik kampı başvuruları başlıyor!

Siber güvenlik alanında gelişmek ve kariyer yapmak isteyenlere eğitim fırsatı sunan Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları başlıyor.

Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip telekomünikasyon operatörü olan Türk Telekom, gençlerin kariyer gelişimini desteklemeyi sürdürüyor. Türk Telekom, 1-10 Ağustos tarihleri arasında üçüncüsünü düzenleyeceği Siber Güvenlik Kampı kapsamında 10 günlük uygulamalı eğitim verecek.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı;

"Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip kurumu olarak, Türkiye'nin Ulusal Siber Güvenlik vizyonu kapsamında bu alanda yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamayı misyon edinerek yürüttüğümüz projelerimizle sektörümüzdeki köklü birikimimizi gençlerimize aktarmaya devam ediyoruz.

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Ulusal ve kişisel güvenliğin yapı taşı olan siber güvenlik alanında gençlere eğitim fırsatı sunmaktan gurur duyuyoruz."

Türk Telekom siber güvenlik kampı başvuruları başlıyor!

Sektörün önde gelen isimlerinin katkıda bulunacağı kampta gençler; siber güvenliğe giriş, temel ağ güvenliği, işletim sistemi güvenliği, telekomünikasyon güvenliği, kablosuz ağ güvenliği, mobil güvenlik gibi temel eğitimlerden, sızma testleri, siber olaylara müdahale, siber tehdit avcılığı, siber istismar örnekleri derslerine kadar kapsamlı bir eğitim alma fırsatı yakalayacak.

Bayrağı Yakala yarışması ile 60 bin TL'lik ödül dağıtılacak

Konusunda uzmanlaşmış siber güvenlik eğitmenleri tarafından verilecek uygulamalı eğitimler ve "Capture The Flag (CTF)" (Bayrağı Yakala) yarışması sonrasında yapılacak değerlendirmeler ile ilk 3'e giren katılımcılar toplamda 60 bin TL'lik teknoloji hediye çekinin sahibi olacak.

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı'na 26 yaşını doldurmamış 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri veya mezuniyeti üzerinden en fazla 2 yıl geçmiş ve aktif olarak çalışmayan gençler katılabilecek.

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları 9 Mayıs – 30 Mayıs 2022 tarihleri arasında https://turktelekomkariyer.com.tr/siberkamp/ adresinden yapılacak.

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Telekomünikasyon, Türk Telekom, Mehmet Emre, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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