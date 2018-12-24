Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi Tanıtıldı (1)

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Turizmin Ekonomik Büyümeye Katkısı Yüzde 4,3 Olan Türkiye, Devleri Solladı

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası'nın ardından Yapı Kredi de Türk Telekom'a Ortak Oldu