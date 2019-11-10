Son Dakika Haberleri: Türk Telekom Spor Kulübü'nden fidan dikimine destek
Son Dakika Spor Türk Telekom Spor Kulübü'nden fidan dikimine destek

Türk Telekom Spor Kulübü'nden fidan dikimine destek

7 saat önce

Türk Telekom Spor Kulübü, yarın 81 ilde gerçekleştirilecek "11 milyon fidan dikimi" kampanyasına katkı sağlayacak.

Türk Telekom Spor Kulübü'nden fidan dikimine destek, System.String[]

Türk Telekom Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, yarın 81 ilde gerçekleştirilecek "11 milyon fidan dikimi" kampanyasına katkı sağlayacak.

Başkent ekibi, Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" sloganıyla başlattığı fidan dikimi programı için OGM Ormanspor maçına bilet alarak gelen seyirciler adına kampanyaya destekte bulunacak.

AA muhabirine açıklamada bulunan Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, "Bilet alıp gelen her seyircimiz adına yarın inşallah bir fidan dikeceğiz. Bunun tesadüfen OGM Ormanspor ile oynadığımız maçın akşamında olması ayrı bir anlam katıyor." diye konuştu.

Fidanların Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde toprakla buluşacağını anlatan Kıraç, "Bugün bizi maçtan çok ağaç dikimi heyecanlandırıyor. Bizi iyi günümüzde, kötü günümüzde, her gün destekleyen seyircimize bir jestte bulunalım istedik. İnşallah centilmence bir maç olacak. Yarın da fidanlarımızı dikeceğiz ve hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:00 Kaynak: AA
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