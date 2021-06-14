Türk Telekom'un tekvandocularından 3. Multi Avrupa Oyunları'nda 3 altın madalya

Türk Telekom Spor Kulübü tekvandocuları Hayrunnisa Gürbüz, Aleyna Şenyurt ve Ömer Faruk Dayıoğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 3. Multi Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, basketboldan eskrime, yüzmeden tekvando ve badmintona kadar uzanan toplam 33 branş ve 39 ilde yaklaşık 6 bin amatör sporcuyu desteklemeye devam ederken, sporcular da başarıları ile Türkiye'yi gururlandırıyor.

Türk Telekom'un desteklediği 4 genç sporcu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 10 Haziran'da başlayan ve 35 farklı ülkeden bin sporcunun katılımıyla düzenlenen 3. Multi Avrupa Oyunları'ndaki mücadelesini tamamladı.

Yıldız kızlar 37 kiloda Hayrunnisa Gürbüz, genç kızlar 49 kiloda Aleyna Şenyurt ve genç erkekler 59 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalya elde etti.

Türk Telekom Spor Kulübü de 3 altın madalyayla organizasyonun en başarılı kulübü oldu.

Yıldız kızlar 33 kiloda mücadele eden Defne Tanrıverdi ise Ukraynalı rakibine yenilerek turnuvaya veda etti.