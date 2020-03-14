Türk Telekom Stadı korona virüsüne karşı ilaçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Telekom Stadı korona virüsüne karşı ilaçlandı - Son Dakika

Türk Telekom Stadı korona virüsüne karşı ilaçlandı

6 saat önce

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Türk Telekom Stadı korona virüsüne karşı tedbir amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Türk Telekom Stadı korona virüsüne karşı ilaçlandı, System.String[]

Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesi Türk Telekom Stadı korona virüsüne karşı tedbir amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbi müsabakası öncesinde Türk Telekom Stadı'nda korona virüsüne karşı tedbirler arttırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri stada gelerek, ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Stadyumda ilk olarak yedek kulübelerini ilaçlayan ekipler, daha sonra da soyunma odaları başta olmak üzere, futbolcuların kullanacağı iç kısımları dezenfekte etti.

(İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Telekom, Galatasaray, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:30 Kaynak: İHA
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