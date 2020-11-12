Türk Telekom Stadı'nda GSYİAD Lounge bölümünün açılışı yapıldı - Son Dakika

Türk Telekom Stadı'nda GSYİAD Lounge bölümünün açılışı yapıldı

12.11.2020 15:49

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından Türk Telekom Stadı'nda hazırlanan lounge alanının açılışı gerçekleştirildi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından Türk Telekom Stadı'nda hazırlanan lounge alanının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ile 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu hazır bulundu.

Burada basın mensuplarına açılamada bulunan başkan Cengiz, "GSYİAD kurulduğu günden beri Galatasaray'a büyük katkılarda bulundu. Ben GSYİAD'ın kurucu üyelerine, bütün başkanlarına, bütün yöneticilerine ve bütün üyelerine teşekkür ediyorum. Ben de bir GSYİAD üyesiyim aynı zamanda. Özellikle başkanlık dönemime denk gelen zamanda buranın başkanlığını üstlenen sevgili İbrahim Hatipoğlu'na da gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ne istediysek bizi reddetmedi." şeklinde konuştu.

Kalplerinin her zaman Türk Telekom Stadı'nda attığını belirten Hatipoğlu ise, "Övgü dolu sözleri için başkanıma çok teşekkür ediyorum. Buna layık olmaya çalışıyoruz. Bu projenin ilk imza gününde de bu enerjimiz vardı. Bugün Allah'a şükür olsun ki yüzümüzün akıyla tamamlayıp, Galatasaray'ımıza ve stadımıza ciddi bir proje kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Stadı'nda GSYİAD Lounge bölümünün açılışı yapıldı
Türk Telekom Stadı'nda GSYİAD Lounge bölümünün açılışı yapıldı
Türk Telekom Stadı'nda GSYİAD Lounge bölümünün açılışı yapıldı
Türk Telekom Stadı'nda GSYİAD Lounge bölümünün açılışı yapıldı

İbrahim Hatipoğlu, Mustafa Cengiz, Türk Telekom, Galatasaray, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk Telekom Stadı'nda GSYİAD Lounge bölümünün açılışı yapıldı - Son Dakika Spor


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