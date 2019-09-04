Son Dakika Haberleri: Türk Telekom Stadyum'daki imza törenine 25 bin kişi katıldı
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Türk Telekom Stadyum'daki imza törenine 25 bin kişi katıldı

2 saat önce

- Türk Telekom Stadyum'daki imza törenine 25 bin kişi katıldıİSTANBUL - Galatasaray'ın yeni transferlerinin imza töreni izlemek için Türk Telekom Stadyumu'nda 25 bin kişi katıldı.

- Türk Telekom Stadyum'daki imza törenine 25 bin kişi katıldı

İSTANBUL - Galatasaray'ın yeni transferlerinin imza töreni izlemek için Türk Telekom Stadyumu'nda 25 bin kişi katıldı.

Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, yaz transfer döneminde transfer ettiği futbolcular için Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar imza törenine yoğun ilgi gösterdi. Yoğun katılım sağlayan taraftarların sayısı da belli oldu. Stadyumda töreni takip etmek için toplam 25 bin seyirci yer aldı.

Yeni transferleri tek tek tribünlere çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla "Hoş geldin" dedi.

Türk Telekom Stadyumu, Türk Telekom, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
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