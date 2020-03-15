Türk Telekom Stadyumu en sessiz derbiyi bekliyor - Son Dakika
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Türk Telekom Stadyumu en sessiz derbiyi bekliyor

6 saat önce

Derbi öncesi stat çevresinde sadece görevliler ve güvenlik mensupları varStat çevresindeki görevliler maskeli ve eldivenli bir şekilde virüs salgını için önlem aldıSerhan Türk, İstanbul DHAGalatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde stat çevresinde sıradışı görüntüler yaşanıyor ve Türk Telekom...

Türk Telekom Stadyumu en sessiz derbiyi bekliyor, System.String[]

Derbi öncesi stat çevresinde sadece görevliler ve güvenlik mensupları var

Stat çevresindeki görevliler maskeli ve eldivenli bir şekilde virüs salgını için önlem aldı

Serhan Türk, İstanbul DHA

Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesinde stat çevresinde sıradışı görüntüler yaşanıyor ve Türk Telekom Stadyumu futbol tarihinin en sessiz derbisine tanıklık etmeyi bekliyor.

Futbol coşkusunu da yok eden koronavirüs salgını için maçların seyircisiz oynanmasına karar verilirken 19.00'da başlayacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde stat çevresinde sadece görevliler ve güvenlik mensupları var. Stat çevresindeki görevlilerin maskeli ve eldivenli bir şekilde virüs salgını için önlem aldıkları gözlenirken, stat çevresi en sessiz halini yaşıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Stat çevresinden görüntüler

-Görevliler ve güvenlik personelinin maskeli ve eldivenli görev yapmaları


İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:10 Kaynak: DHA
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