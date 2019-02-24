Son Dakika Haberleri: Türk Telekom Stadyumu'nda Çatı Temizliği

Türk Telekom Stadyumu'nda Çatı Temizliği

1 saat önce

Galatasaray ile Akhisarspor maçının oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'nun çatısındaki karlar temizlendi.

Türk Telekom Stadyumu'nda Çatı Temizliği, System.String[]
Galatasaray ile Akhisarspor maçının oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'nun çatısındaki karlar temizlendi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Akhisarspor maçı öncesinde sarı-kırmızılı yetkililer karşılaşmanın olumsuz havadan etkilenmemesi için her türlü önlemi aldı. Karşılaşmadan günler önce zemine branda seren ve sahanın kardan etkilenmesine engel olan Galatasaray Kulübü, maçın başlamasına az bir süre kala stadın çatısında olan karları da temizledi. Çatıdan zemine kütle halinde düşen ve tehlike oluşturabilecek olan karlar için stadyum çatısına özel bir ekip çıkartan yetkililer, maç esnasında doğabilecek olumsuz durumları da engelledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:38 Kaynak: İHA

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray-Akhisarspor Maçının VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Oldu Galatasaray, Akhisarspor'u Konuk Ediyor! Canlı Anlatım

Kayserispor, Atiker Konyaspor'u 1-0 Mağlup Etti Fikret Orman ile Ali Koç, BJK TV-FB TV Ortak Yayınında Konuşacak!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 19:45:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Telekom Stadyumu'nda Çatı Temizliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]