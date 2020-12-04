Türk Telekom Stadyumu'nda dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı
04.12.2020 17:17
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Hatayspor mücadelesi öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nda korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Hatayspor mücadelesi öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nda korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı.
Galatasaray - Hatayaspor karşılaşması öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nda dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Soyunma odaları başta olmak üzere, maç günü kullanılacak olan basın toplantı salonu gibi kapalı alanlar ve yedek kulübeler özel ekipmanlarla dezenfekte edildi. Covid-19 tedbirleri kapsamında soyunma odalarında sporcuların kullanımı için hijyen kitleri yerleştirildi. Sağlık yönergeleri konusunda gerekli tüm tedbirler alınarak stat mücadeleye hazır hale getirildi.
(İHA)
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