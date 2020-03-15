Türk Telekom Stadyumu'nda en sessiz derbi: Galatasaray - Beşiktaş - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk Telekom Stadyumu'nda en sessiz derbi: Galatasaray - Beşiktaş - Son Dakika Spor

Türk Telekom Stadyumu'nda en sessiz derbi: Galatasaray - Beşiktaş

6 saat önce

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde stat çevresinde sıradışı görüntüler yaşanıyor ve Türk Telekom Stadyumu futbol tarihinin en sessiz derbisine tanıklık etmeyi bekliyor.

Türk Telekom Stadyumu'nda en sessiz derbi: Galatasaray - Beşiktaş, System.String[]

Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesinde stat çevresinde sıradışı görüntüler yaşanıyor ve Türk Telekom Stadyumu futbol tarihinin en sessiz derbisine tanıklık etmeyi bekliyor.


Futbol coşkusunu da yok eden koronavirüs salgını için maçların seyircisiz oynanmasına karar verilirken 19.00'da başlayacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde stat çevresinde sadece görevliler ve güvenlik mensupları var.


Stat çevresindeki görevlilerin maskeli ve eldivenli bir şekilde virüs salgını için önlem aldıkları gözlenirken, stat çevresi en sessiz halini yaşıyor.

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:14 
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