Türk Telekom Stadyumu'nda ilginç an!

Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta Real Madrid, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti. Karşılaşmada yaşanan ilginç bir olay ise günler sonra açığa çıktı.



Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, oyunun son bölümünde Rodrygo yerine Luka Jovic'i oyuna soktu.



Sırp forveti oyuna sokmadan önce ise ilginç anlar yaşandı...



ZIDANE VE JOVIC ARASINDA O ANLAR...



Zidane, Jovic'e oyun içinde ne yapılması gerektiğini anlattı ancak Sırp futbolcunun İngilizce bilmemesi sorun oldu. Tercümanın da o esnada yedek kulübesinde olmaması nedeniyle Zidane ve Jovic anlaşamadı.



Bunun üzerine Zidane, Jovic'e ellerini de kullanarak "Sadece atak yap" demekle yetindi.



