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Türk Telekom Stadyumu'nda önlemler alındı
6 saat önce
Galatasaray ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak olan derbi öncesi korona virüs tedbirleri kapsamında Türk Telekom Stadyumu'nda gerekli önlemler alınmış durumda.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:59 Kaynak: İHA
Galatasaray ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak olan derbi öncesi korona virüs tedbirleri kapsamında Türk Telekom Stadyumu'nda gerekli önlemler alınmış durumda.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak olan derbi öncesi stat çalışanları ve güvenlik güçleri gerekli önlemleri aldı. Statta görev yapan görevliler maske ve eldiven kullanarak aramalarını yaparken, stadın belirli noktalarına da dezenfekte jeller konuldu. - İSTANBUL
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