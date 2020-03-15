- Türk Telekom Stadyumu'nda önlemler alındı

İSTANBUL - Galatasaray ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak olan derbi öncesi korona virüs tedbirleri kapsamında Türk Telekom Stadyumu'nda gerekli önlemler alınmış durumda.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak olan derbi öncesi stat çalışanları ve güvenlik güçleri gerekli önlemleri aldı. Statta görev yapan görevliler maske ve eldiven kullanarak aramalarını yaparken, stadın belirli noktalarına da dezenfekte jeller konuldu.