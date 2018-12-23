Son Dakika Haberleri: Türk Telekom Stadyumu'ndaki 400. Gol Eren Derdiyok'dan

Türk Telekom Stadyumu'ndaki 400. Gol Eren Derdiyok'dan

11 dakika önce

Galatasaray'ın, Türk Telekom Stadyumu'ndaki resmi maçlarda attığı 400. gol Eren Derdiyok'un ayağından geldi.

Türk Telekom Stadyumu'ndaki 400. Gol Eren Derdiyok'dan, System.String[]
Galatasaray'ın, Türk Telekom Stadyumu'ndaki resmi maçlarda attığı 400. gol Eren Derdiyok'un ayağından geldi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, bu stattakini 400. golünü kaydetti. Müsabakanın 20. dakikada kazanılan penaltı gole çeviren Eren Derdiyok, sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'ndaki 400. Golünü atan isim oldu.

Bu statta resmi maçtaki ilk golü 23 Ocak 2011 tarihinde ligde Sivasspor'a karşı Servet Çetin atmıştı. 19 Nisan 2013 yılında Didier Drogba'nın ligde Elazığspor'a attığı gol ise bu Aslan'ın bu stadyumda attığı 100. goldü. 26 Nisan 2015 yılında Hakan Balta Gaziantepspor maçındaki golü 300., 28 Ocak 2017'de de Yasin Öztekin'in Akhisarspor'a karşı kaydettiği gol, Ciimbom'un Türk Telekom Stadyumu'ndaki 300. golünü olarak kayıtlara geçmişti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:09 Kaynak: İHA

Sivasspor, Galatasaray, Eren Derdiyok, Türk Telekom Stadyumu, Spor
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