Son Dakika Haberleri: Türk Telekom Stadyumu'ndaki Maçı 42 Bin 722 Seyirci İzledi

Türk Telekom Stadyumu'ndaki Maçı 42 Bin 722 Seyirci İzledi

57 dakika önce

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Benfica karşılaşmasını toplam 42 bin 722 biletli seyirci izledi.

Türk Telekom Stadyumu'ndaki Maçı 42 Bin 722 Seyirci İzledi, System.String[]
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray- Benfica karşılaşmasını toplam 42 bin 722 biletli seyirci izledi.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray ile Benfica Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bu önemli mücadeleyi izlemek için stada toplam 42 bin 722 biletli seyirci geldi. Müsabakayı az sayıda Portekizli taraftarlar da deplasman tribününde takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise maç boyunca takımlarını tezahüratlarla destekledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:59 Kaynak: İHA

Benfica, Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaraylı Taraftarlar Hakem Manzano'yu Topa Tuttu Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: Hakem Adil Bir Yönetim Sergiledi

Fernando Muslera Hakemin Penaltı Kararına İsyan Etti! Galatasaray - Benfica Maçına Yabancı Basından Büyük İlgi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 23:56:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Telekom Stadyumu'ndaki Maçı 42 Bin 722 Seyirci İzledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]