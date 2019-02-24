Türk Telekom Stadyumunun Zemininde Sorun Yok

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Türk Telekom Stadyumunun zemini, kar yağışına rağmen oynamaya müsait durumda.

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Türk Telekom Stadyumunun zemini, kar yağışına rağmen oynamaya müsait durumda.



Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, saat 19.00'da sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. İstanbul'u dün etkisi altına alan kar yağışı bugün de devam ederken, Başakşehir-Bursaspor maçının ertelenmesiyle birlikte gözler Seyrantepe'ye çevrilmişti. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'nun zeminine günler öncesinde branda serip önlemini almıştı. Maçın başlamasına saatler kala zeminden branda toplandı. Şu anda zemin, maçın oynanmasına engel durumda değil ancak maç saatinde kar yağışının yoğunluğu ve görüş açısının düşmesi halinde hakem Suat Arslanboğa, farklı bir karar verebilir.



(İHA)

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