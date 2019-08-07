Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlandı
1 saat önce
Türk Telekom ile Türk Haber-İş Sendikası arasında 16 Nisan'da başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.
Türk Telekom
ile Türk Haber-İş Sendikası arasında 16 Nisan'da başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:05
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