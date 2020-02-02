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Türk Telekom Türkiye’nin ilk gerçek 5G canlı maç yayınını gerçekleştirdi
18 dakika önce
Türk Telekom, 360 derece kamera açısıyla VR (sanal gerçeklik) teknolojisini kullanarak Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basketbol karşılaşmasında Türkiye'nin ilk 5G canlı maç yayını deneyimini gerçekleştirdi.
Türk Telekom, 360 derece kamera açısıyla VR (sanal gerçeklik) teknolojisini kullanarak Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basketbol karşılaşmasında Türkiye'nin ilk 5G canlı maç yayını deneyimini gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:38
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