Türk Telekom Türkiye’nin ilk gerçek 5G canlı maç yayınını gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk Telekom Türkiye’nin ilk gerçek 5G canlı maç yayınını gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi

Türk Telekom Türkiye’nin ilk gerçek 5G canlı maç yayınını gerçekleştirdi

18 dakika önce

Türk Telekom, 360 derece kamera açısıyla VR (sanal gerçeklik) teknolojisini kullanarak Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basketbol karşılaşmasında Türkiye'nin ilk 5G canlı maç yayını deneyimini gerçekleştirdi.

Türk Telekom Türkiye’nin ilk gerçek 5G canlı maç yayınını gerçekleştirdi, System.String[]

Türk Telekom, 360 derece kamera açısıyla VR (sanal gerçeklik) teknolojisini kullanarak Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basketbol karşılaşmasında Türkiye'nin ilk 5G canlı maç yayını deneyimini gerçekleştirdi.

Türk Telekom, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:38 
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