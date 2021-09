Türk Telekom, Türkiye'nin teknoloji hamlesine iki önemli imza ile destek verdi

SAN Türkiye'den teknoloji ihracatı için vites yükselten Türk Telekom, Silikon Vadisi'nde iki önemli iş birliğine imza attı.

ABD'li teknoloji şirketi Juniper Networks ile mevcut iş birliğini genişleten Türk Telekom, Türkiye'deki girişimlerin küresel oyuncu olmasına katkı sağlamak amacıyla Plug and Play ile de iş birliğine gitti.

Silikon Vadisi'ndeki çalışmalarına hız veren, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri ile iş birliğine giden Türk Telekom'un bu kapsamda yaptığı çalışmalar ve gelecek dönem hedefleri, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Ümit Önal, ocak ayında iş birliğine gittikleri Juniper ile mevcut iş birliklerini uzun dönemli gelir yaratacak yeni alanlar üzerinde geliştirerek daha da ileri taşıyacak yeni bir iyi niyet anlaşması yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk Telekom olarak, 5G'nin yol haritasının çizilmesinde aktif roller üstlenerek küresel arenada ülkemizi başarıyla temsil ediyoruz. Juniper ile bugün bir adım daha öteye taşımış olduğumuz iş birliğimiz, dünyaya teknoloji ihraç etme konusunda kararlılığımızı gösteren somut bir adım niteliğinde. 5G yolculuğunda Türkiye'yi öncü yapmaya kararlıyız.

Juniper ile ocak ayında yaptığımız iş birliği kapsamında, Argela'nın 8 kişilik profesyonel uzman kadrosu da Juniper bünyesine geçmişti. Juniper ile yapılan karşılıklı mutabakat sonucu önümüzdeki dönemde mevcut kapasitenin iki kat artırılarak Juniper bünyesinde çalışacak Argela mühendislerinin sayısının 15 kişiye çıkarılması kararlaştırıldı. Türk Telekom olarak ayrıca, Türkiye'deki Argela bünyesindeki mühendislerimizle de projeyi desteklemeye, bu teknolojiye katkı sunmaya devam edeceğiz. Juniper ile iş birliğimizde istihdam kapasitemizi artırarak Türk mühendisliğinin başarısını dünyanın hizmetine sunuyoruz."

"Türk Telekom ve Argela ile ilişkimiz, çok daha fazla etkileşime sahne oldu"

Juniper Networks CEO'su Rami Rahim de ocak ayında Türk Telekom-Argela'nın alt kuruluşu Netsia ile operatörlerin temel iş hedeflerini de hızlandıracak şekilde 5G'ye giden yolu basitleştirecek "RIC" teknolojisini münhasıran lisanslamak ve geliştirmek için bir ortaklık yaptıklarını anımsattı.

Bu kapsamda, Türk Telekom ve Argela ile ilişkilerinin çok daha fazla etkileşime sahne olduğuna ve ağ performansının izlenmesine yönelik Argela ile yapılabilecek yeni bir iş birliği konusunda ilk görüşmelerle genişlemeye devam ettiğine işaret eden Rahim, şunları kaydetti:

"Juniper, RIC platformunu yeniden yapılandırarak yeni fonksiyonların geliştirilmesi ve RIC mimarisinin genişletilmesine önemli yatırımlar yaptı. Türk Telekom ile laboratuvar ve saha testlerine girme konusunda kararlıyız ve ekiplerimiz bu platformu önce Türk Telekom'un 4G ağında ve sonunda da 5G ağında hayata geçirmek için koordinasyon içerisinde çalışıyor.

Gelecekte de yeni iş modellerinin hayata geçirilmesi ve ağ çalışmalarıyla ilişkili yatırım harcamalarında tasarruf, enerji verimliliği ve deneyim öncelikli otomasyon sunan 5G portföyümüzün geri kalan ürünleriyle entegrasyona devam etme fırsatlarının oluşacağını görüyoruz. Pazarda birlikte yaşayacağımız başarıları ve sadece ağlarında değil, bir bütün olarak şirketlerinde büyük dönüşümler geçiren küresel hizmet sağlayıcılara güvenilir danışmanlar olarak rolümüzü sürdürmeyi heyecanla bekliyorum."

Netsia'nın geliştirdiği RIC teknolojisi, küresel 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak

Verilen bilgiye göre, Türk Telekom, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme, geleceği 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirme sorumluluğu ile iştirakleri ile var gücüye çalışıyor.

Fiber hane kapsamasını 2021'in ilk yarısı itibarıyla 27,9 milyona çıkararak genişletmeye devam eden Türk Telekom, yenilikçi dijital servisleri ve teknoloji girişimlerine yatırımlarıyla özellikle sağlık, eğitim ve enerji sektörlerini dijitalleştirmeyi sürdürüyor.

Kurumsal teknoloji çözümleri ve sektöre kazandırdığı dünya çapında yeni nesil teknolojileriyle Türk Telekom, 5G yolculuğunda Türkiye'yi öncü yapmaya kararlı bir şekilde yoluna devam ederken, grup şirketi Argela ve iştiraki Netsia ile birlikte ağırlıklı Türk mühendislerin oluşturduğu bir kadro ile küresel 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak yeni RIC teknolojileri üzerinde uzun zamandır çalışıyor.

Türk Telekom'un 5G konusunda uzun zamandır süren Ar-Ge çalışmaları, bilgi teknolojileri alanında değer üreten Argela ve Netsia gibi grup şirketleri aracılığıyla tüm hızıyla sürüyor. Yakın zamanda 5G alanındaki denemeleriyle şirket, Türkiye'nin "ilk 5G canlı maç yayını", "5G dünya hız rekorları", "Türkiye'nin ilk Endüstri 4.0 5G denemesi", "uluslararası Clear5G projesi", "Türkiye'nin ilk endüstriyel mobil şebekesi" gibi pek çok yeni teknolojiyi ilk defa Türkiye'ye kazandırdı.

Netsia'nın geliştirdiği yazılımlar; geleceğin mobil iletişim ihtiyaçları için yüksek kapasiteli, ölçeklenebilir, esnek, kişiselleştirilmiş ağ ve hizmet çözümleri sağlıyor.

Netsia, geçen 5 yıl boyunca RIC alanındaki inovasyona odaklandı ve bu zaman zarfında, alanında öncü olarak teknolojik çözüm geliştirmede önemli ilerleme katetti. Netsia'nın geliştirdiği RIC teknolojisi, küresel 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak.

RIC teknolojisi sayesinde, deprem, sel gibi afet anlarında bölgedeki kapasiteyi geçici olarak artırarak başarısız aramaların önüne geçilmesinin yanı sıra ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin arama ve iletişimlerini önceliklendirmek de mümkün olacak.

Ayrıca, önemli bir uluslararası müsabaka ya da büyük bir miting için toplanmış binlerce kişinin aynı anda iletişim ihtiyaçlarını sorunsuzca karşılamak, yine böyle bir durumda sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin iletişimlerini önceliklendirmek için uzaktan yazılım ile o semtteki baz istasyonlarının kapasitesi programlanabilecek.

Türk Telekom, "baz istasyonu bazında kapasite ayrımı yapabilecek ilk operatör" olacak

Türk Telekom ile Juniper arasında iki yeni iş birliği alanı ortaya çıkarken, mevcut RIC ürününün sahada kullanımıyla Türk Telekom, "baz istasyonu bazında kapasite ayrımı yapabilecek ilk operatör" olacak.

Kurulum ve bakım gibi uzmanlık gerektiren alanlarda ise Türk Telekom'un grup şirketleri Argela ya da Innova konumlandırılacak. Bu sayede Türk Telekom, RIC çözümünün satışı sonrasında da Türkiye ve yakın coğrafyadan gelir elde etmeyi hedefliyor.

Bu dönüşüm ile Türk Telekom, 5G dünyasında erişimden ziyade servis satan bir operatöre dönüşmeyi ve sabit kablosuz erişimi ile Endüstri 4.0 ve video oyunları gibi alanlarda farklılaşarak erişimin ötesinde hizmet yelpazesini genişletmeyi planlıyor.

Daha geniş yelpazede ise Türk Telekom, Juniper ile iş birliğini daha da derinleştirerek Juniper'in stratejik ortağı olmayı hedefliyor. Böylece Türk Telekom, tüm grup şirketleri bünyesinde Juniper ürünlerini altyapısında kullanarak bu ürünler nezdinde uzmanlık oluşturmayı amaçlıyor.

Türk girişimlere ilham olacak iş birliğinin imzası Silikon Vadisi'nde atıldı

Türk Telekom'un diğer bir iş birliği alanı ise girişimlere yönelik oldu. Türk girişimlere ilham olacak iş birliğinin duyurusu Silikon Vadisi'nde yapılırken, bu çerçevede şirket, desteklediği girişimlerin küresel arenada ses getirmesine katkı sağlayacak.

Bünyesinde 21 unicorn ve binlerce yatırım barındıran dünyanın en büyük girişim ve inovasyon platformlarından Plug and Play ile iş birliğine imza atan Türk Telekom, bu sayede Türkiye'deki girişimlerin küresel oyuncu olmasına destek verecek.

Türk Telekom'un kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT'un mezunlarının faaliyet alanları İngiltere'den Amerika'ya, Hindistan'dan Pakistan'a, Kore'den Japonya'ya kadar uzandı ve aldıkları toplam yatırım tutarı 16 milyon doları geçti. Girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi ve büyütmeyi amaçlayan Türk Telekom'un da bu ekosisteme katkısı her geçen büyüyor.

Türk Telekom'un girişim ekosisteminde sağlık, eğitim ve yapay zeka gibi kritik alanlara odaklanan kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures, başarılarını global arenaya taşıma potansiyeli olan unicorn'ların ortaya çıkmasını amaçlıyor.

"Bir gün Türk unicorn'ları da konuşabilmek için bugün buradayız"

Türk Telekom CEO'su Önal, Türk Telekom ile Plug and Play arasındaki iş birliğine ilişkin Silikon Vadisi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada da iki kurum arasındaki iş birliğinin yerli girişimler için önemli olduğunu, bu iş birliğinden büyük ses getirecek başarılar çıkacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın en büyük şirketleri, geçmişte buradaki küçük odalarda yalnızca fikirlerini konuşuyorlardı. Ülkemizdeki girişimlerin de yakın gelecekte dünyanın her yerinde konuşulmasını sağlamak amacıyla Türk Telekom olarak yolumuzu, tüm parlak fikirler için çalışan, dünyanın en büyük girişim ve inovasyon platformlarından Plug and Play ile kesiştirdik.

Yatırım portföylerindeki girişimlerden 8'i 2020 yılında olmak üzere toplam 21'i unicorn. Bir gün Türk unicorn'ları da konuşabilmek için bugün buradayız. İçinde bulunduğumuz bu tarihi bina Google, PayPal gibi bugün dünya devi olan şirketlerin büyümelerine şahit oldu. Türkiye'nin dijital dönüşüm öncüsü olarak, girişim dünyasında, böylesine büyük bir platform ile iş birliğimizden büyük ses getirecek başarılar çıkacağına inanıyoruz."

Kendileri için teknolojinin insana iyilik ve fayda olarak dönmesi halinde değerli olduğunu ifade eden Önal, bu doğrultuda, TT Ventures ile Türkiye'nin ilk çevrim içi sağlık hizmeti platformlarından DoctorTurkey'e, dijital patoloji alanında hizmet sunan yerli yazılım şirketi Virasoft'a, enerji alanında kritik enerji altyapı projelerine mühendislik, proje ve danışmanlık hizmeti sağlayan Eltemtek'e, eğitim alanında ise PİLOT mezunlarından olan oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP'a yatırım yaparak bu sektörlerin dijitalleşmesine katkı sağladıklarını kaydetti.

Önal, yine TT Ventures bünyesinde geliştirdikleri yerli ve milli sosyal medya platformu Yaay ile günümüzde çok önemli bir iletişim aracı haline gelen sosyal medya alanına güçlü bir giriş yaptıklarını söyledi.

"Türkiye'den önemli girişimlerin dünyaya açılmasını sağlayacağız"

Ümit Önal, yatırımlarını odak alanlarındaki sektörlerde mevcut ana iş kolları ile sinerji oluşturacak yenilikçi ürünlere yönlendirerek hem ülke ekonomisi hem de marka için değer üretmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Bu hedef doğrultusunda, Türkiye'de bilinirliği yüksek olan girişim hızlandırma programı PİLOT'un küresel oyuncular arasında yer alması ve destek verdikleri girişimlerin uluslararası boyutta ölçeklenmesini sağlama hedefiyle Şubat 2021'de dünyanın en büyük girişim ve inovasyon platformlarından Plug and Play ile bir iş birliği gerçekleştirdiklerini hatırlatan Önal, "21'i unicorn olmuş 1.700'den fazla girişime ev sahipliği yapan Plug and Play, yerli girişimcilerimiz için ne kadar doğru bir adreste olduğumuzu gösteriyor." dedi.

İş birliği ile PİLOT programının küreselleşmesini ve portföyünde bulunan girişimlerin yurt dışı pazarlarında hem iş hem de yatırım fırsatları bulmasını kaçınılmaz gördüklerini vurgulayan Önal, şöyle devam etti:

"Gelecek dönemde PİLOT programımıza seçilecek girişimcilerin TT Ventures tarafından yapılacak yatırımlarda daha önemli bir yer tutmasını planlıyor ve hedefliyoruz. Bu doğrultuda da TT Ventures yatırım portföyünü küresel çapta ölçeklendirerek Türkiye'den önemli girişimlerin dünyaya açılmasını sağlayacağız. Uzun zamandır devam eden PİLOT programı ile sağladığımız imkanları her yıl artırıyoruz. Artan küresel rekabete ayak uydurarak girişimlerimizi sadece yerele değil, küresel arenaya da hazırlıyoruz. Bu seneki PİLOT mezunu girişimler arasından seçilecek 3 girişime, dünyanın en büyük girişim ve inovasyon platformu olan Plug and Play'in hızlandırma programına katılma fırsatı sağlıyoruz. Ayrıca, bu programa katılan girişimlere yatırım yapma opsiyonunu da değerlendireceğiz.

Plug and Play'in 1 aylık hızlandırma programına katılacak girişimler, bu program ile Plug and Play'in zengin ağından faydalanmaya, bu ağdaki kurumsal firmalarla iş geliştirmeye, melek yatırımcılara ve küresel girişim ekosistemine erişmeye de hak kazanmış olacaklar. Bu girişimler, Plug and Play EXPO/Demo Day'e katılabilecek ve bu 1 ay boyunca Plug and Play içerisinde ofis alanını kullanabilecek. Programa katılacak arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyor, bu programdan en iyi şekilde faydalanmalarını ve ülkemiz için önemli başarılara imza atmalarını diliyorum."

"Abu Dabi, Münih, Paris, İstanbul gibi yerlerde 1.000 şirkete daha hızlandırma desteği sağlıyoruz"

Plug and Play CEO'su Saeed Amidi ise 2006 yılında kurdukları şirket ile startup'lara finansal destek sağladıklarını bildirdi.

Plug and Play kurulmadan önce Google adlı bir startup'a destek olduklarını belirten Amidi, şunları söyledi:

"3 kişi olarak geldikleri binadan 50 kişi iken ayrıldılar. Bir başka müşterimiz PayPal oldu. Bu süreçte kendime şunu söyledim; 'Daha büyük bir binam olsa daha fazla Google ve PayPal gelebilir.' İşte bu hedefle şu an Abu Dabi, Münih, Paris, İstanbul gibi yerlerde 1.000 şirkete daha hızlandırma desteği sağlıyoruz.

Bu startup'lara yaptığımız yatırımların yanı sıra onları Türk Telekom, Telefonica, Mercedes, Fiat gibi büyük şirketlerle bir araya getiriyoruz. İstanbul ofisimizi ocak ayınca açtık. Hedefimiz, oradaki inovasyonun bir parçası olarak İstanbul'daki girişimcileri dünyanın diğer noktalarındaki destekçilerimiz ile bir araya getirmek."

Türk Telekom'un girişimlere sağladığı nakit desteği yaklaşık 9 milyon TL'ye ulaşacak

Türk Telekom, PİLOT mezunlarına TT Ventures ile yatırım yaparak onların büyümesine katkı sağlıyor.

Türkiye'nin en yüksek yatırım yapan teknoloji markalarından Türk Telekom, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi ve büyütmeyi amaçlıyor, gelişmiş bir girişimcilik kültürünün Türkiye'yi geleceğe taşımasına öncülük ediyor. Bu hedef ile 2013'ten beri devam eden PİLOT programı ile teknoloji girişimlerini destekleyen Türk Telekom, PİLOT ile bugüne kadar 73 girişime toplamda 5 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği sağladı.

PİLOT'un devam eden 9. dönemindeki 18 girişim ile birlikte yıl sonunda mezun rakamı 91'e, Türk Telekom'un girişimlere sağladığı toplam nakit desteği ise yaklaşık 9 milyon TL'ye ulaşacak. PİLOT mezunlarının 2021 sonunda sağladığı istihdam sayısının ise 1500'ü geçmesi bekleniyor.

Türk Telekom, TT Ventures ile yakın zamanda 4 yapay zeka girişimine daha yatırım yaptı. Ürün ve servislerini özellikle yurt dışı pazarlarda sunmak üzere stratejilerini oluşturan Syntonym, Optiyol, Quant Wi-Fi ve tescil işlemleri devam eden B2Metric şirketlerine yatırım yapan TT Ventures, girişim portföyünü ikiye katladı. Söz konusu 4 girişimden 3'ü ise PİLOT mezunu girişimler arasında yer alıyor.