Türk Telekom'un amatör sporcularına 83 madalya - Son Dakika
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Türk Telekom'un amatör sporcularına 83 madalya

7 saat önce

Türk Telekom'un birçok farklı branşta destek verdiği amatör sporcular, 2019 yılında 83 madalyanın sahibi oldu.

Türk Telekom'un amatör sporcularına 83 madalya, System.String[]

Türk Telekom'un birçok farklı branşta destek verdiği amatör sporcular, 2019 yılında 83 madalyanın sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un 10 yıldır destek verdiği 6 bine yakın sporcu, 2019 yılında 29'u altın, 28'i gümüş ve 26'sı bronz olmak üzere toplam 83 madalya kazandı.

Türk Telekom Amatör Spor Kulüpleri arasında en çok madalya elde eden iller listesinde ilk 3'te, sırasıyla Erzincan, Ankara ve Sivas yer aldı. Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları badminton dalında kazandıkları 34 madalya ile temmuz ayında yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma yolunda da önemli bir ilerleme kaydetti.

Masa tenisinden tekvandoya, bokstan karateye kadar birçok branşta alınan 83 madalya şöyle:

"Ankara Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları karate ve masa tenisi branşlarında 12 madalyanın, Sivas Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları atletizm ve judo branşlarında 10 madalyanın, Amasya Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları tekvando branşında 8 madalyanın, Hatay Türk Telekom Spor Kulübü boks branşında 2019 yılında Türkiye'de düzenlenen uluslararası şampiyonada 7 madalyanın, Elazığ Türk Telekom Spor Kulübü boks branşında iki sporcusu ile 2019 yılında 3 madalyanın, İzmir Türk Telekom Spor Kulübü 2019 yılında karate ve tenis branşlarında bir adet altın ve 2 adet gümüş madalya ile birlikte toplam 3 madalyanın, Sakarya Türk Telekom Spor Kulübü bisiklet, triatlon ve halter branşlarında 3 madalyanın, Burdur Türk Telekom Spor Kulübü ise 2019 yılında güreş branşında 3 madalyanın sahibi oldu."

Türk Telekom, Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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