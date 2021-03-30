Türk Telekom Spor Kulübünün amatör branşlardaki sporcularından 5 altın madalya

Türk Telekom Spor Kulübünün desteklediği farklı branşlardaki 5 milli sporcu, uluslararası organizasyonlarda altın madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Türkiye'nin dört bir yanında pek çok farklı kategoride amatör sporcuları desteklemeye devam ediyor.

Türk Telekom'un milli tekvandocuları, Türkiye Tekvando Federasyonunun ev sahipliğinde, İstanbul'da düzenlenen 8. Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda 3 altın madalya kazandı. 46 ülkeden toplam bin 590 sporcunun mücadele ettiği turnuvada gençler kategorisinde 37 kiloda Hayrünnisa Gürbüz, 49 kiloda Aleyna Şenyurt ve 59 kiloda da Ömer Faruk Dayıoğlu birinci oldu.

Erzincan Türk Telekom Spor Kulübünün Avrupa şampiyonu milli badmintoncuları Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, 32 ülkeden sporcuların katıldığı, Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Uluslararası Polonya Açık Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisinin finalinde ev sahibi ülkeden rakiplerini 2-0 yenerek Türkiye'ye şampiyonluk getirdi.

Türk Telekom Spor Kulübü; basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda 5 bin sporcuya destek veriyor.