Son Dakika Haberleri: "Türk Telekom'un Avrupa'da yenemeyeceği takım yok"
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"Türk Telekom'un Avrupa'da yenemeyeceği takım yok"

1 saat önce

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki kura çekimini değerlendirdi.

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki kura çekimini değerlendirdi.
Şükrü Kutlu, yaptığı açıklamada, kura çekiminin başta Ankara basketbolu olmak üzere herkese hayırlı olmasını diledi.
Avrupa'da basketbol ekolünün yerleşik olduğu ülkelerin takımlarıyla mücadele edeceklerini belirten Kutlu, "Maç maç düşünerek hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Arkamızda seyircimizin desteği olduğu müddetçe, Türk Telekom'un Avrupa'da yenemeyeceği takım yok." dedi.
Kutlu, güçlü bir gruba düştüklerine dikkati çekerek, "Türk Telekom olarak kaliteli bir ekibimiz var. Geçtiğimiz yıl bazı şanssızlıklar yaşasak da genel itibarıyla başarılı bir sezon geçirdik. Bu da bizim direkt olarak FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızı sağladı. Ankara seyircisinin özlediği, dirençli, keyif veren bir basketbol oyunu oynuyoruz. Bu oyunumuzu Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Geçen yıl ULEB Avrupa Kupası'nda final oynayan ekiplerle grupta mücadele ettiklerini hatırlatan Kutlu, "Süper Lig'e çıktığımız ilk yılda yakaladığımız bu başarı tesadüf değil. Takım çalışmasının, terinin son damlasına kadar mücadele eden takımımızın ve teknik kadromuzun eseri. Bu yıl da kadro istikrarımızı sürdürerek, taraftarımızı ligde olduğu gibi Avrupa'da da sevindirmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:06 Kaynak: AA
Spor
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