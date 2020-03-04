Türk Telekom'un EyeSense uygulamasına 2 ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Telekom'un EyeSense uygulamasına 2 ödül - Son Dakika

Türk Telekom'un EyeSense uygulamasına 2 ödül

6 saat önce

Türk Telekom'un görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği EyeSense uygulaması, MarTech Ödülleri 2020'de "Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı" ve "KSS'de En İyi MarTech Kullanımı" kategorilerinde altın ödül kazandı.

Türk Telekom'un EyeSense uygulamasına 2 ödül, System.String[]

Türk Telekom'un görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği EyeSense uygulaması, MarTech Ödülleri 2020'de "Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı" ve "KSS'de En İyi MarTech Kullanımı" kategorilerinde altın ödül kazandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un görme engelli bireyler için geliştirdiği mobil uygulaması EyeSense, pazarlama konusunda faydalanılan teknolojileri ve bu teknolojilerin yaratıcı ve etkili kullanımını ödüllendiren MarTech Ödülleri 2020'de "Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı" ve "KSS'de En İyi MarTech Kullanımı" kategorilerinde ödüllendirildi.

İstanbul Grand Pera Taksim'de gerçekleştirilen törende ödülleri Türk Telekom adına Bireysel Segment Ürün ve Servisler Direktörü Muhammed Ziyad Varol aldı.

Görme engelli kullanıcılar, EySense ile selfie çekiyor, nesneleri tanıyor


Açıklamada yer alan ifadelere göre, EyeSense, sunduğu sesli komutlar yardımıyla görme engelli kullanıcıların selfie çekmesine yardımcı olarak, onların herkes gibi sosyal medyada yer alabilmelerini sağlıyor. Uygulama ayrıca "Nesne Tanıma" özelliği sayesinde anahtar, cüzdan gibi nesneleri bulmakta zorluk çeken görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırıyor.

Telefon kamerasının doğrultulduğu alandaki renkleri tanımlayarak sesli yönlendirmeler yapan EyeSense uygulaması, kıyafetlerinin rengini seçmek veya etraflarındaki objelerin rengini öğrenmek isteyen görme engelli bireylere yardımcı olarak onların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Türk Telekom, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:28 Kaynak: AA
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