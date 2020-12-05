Türk Telekom'un gönüllüleri 81 ilde - Son Dakika

Türk Telekom'un gönüllüleri 81 ilde

05.12.2020 10:13
Türk Telekom'un gönüllüleri 81 ilde, System.String[]

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Dünya Gönüllüler Günü ile ilgili olarak, "Görme engelliler için herkesin gönüllü kitap seslendirebileceği 'Kitaplara Ses' uygulaması, gönüllü genç eğitmenlerimizin dijital pazarlama eğitimi verdiği 'Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' projemiz...

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Dünya Gönüllüler Günü ile ilgili olarak, "Görme engelliler için herkesin gönüllü kitap seslendirebileceği 'Kitaplara Ses' uygulaması, gönüllü genç eğitmenlerimizin dijital pazarlama eğitimi verdiği 'Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' projemiz ve Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibimiz, bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz projelerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, gönüllülük esasına dayanan çalışmalarıyla Türkiye'nin 81 ilinde hayatlara dokunmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Önal, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "180 yıldır bu toprakların bir değeri olarak, ülkemizin dört bir köşesini yeni teknolojilerle kuşatmaya gayret ederken en büyük önceliğimiz her zaman insan oldu. İşte bu yüzden 81 ilimizdeki çalışanlarımız ve gönüllülerimiz ile iyi günde kötü günde herkesin yanında olmayı, hayatını kolaylaştırmayı önemsiyor, bunun sorumluluğunu taşıyoruz." yorumunu yaptı.

Yaptıkları bazı projelerden detaylar veren Önal, "Görme engelliler için herkesin gönüllü kitap seslendirebileceği 'Kitaplara Ses' uygulaması, gönüllü genç eğitmenlerimizin dijital pazarlama eğitimi verdiği 'Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' projemiz ve Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibimiz, bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz projelerin başında geliyor." dedi.

Kitap seslendirmekten doğal afete müdahale etmeye kadar uzanan bir gönüllülük yolculuğu

Açıklama yer alan detaylara göre, görme engelli kitapseverlerin daha çok sesli içeriğe ulaşması için geliştirilen "Kitaplara Ses" uygulamasında yaklaşık 500 bin sayfa kitap, 30 bine yakın gönüllü tarafından seslendirildi. İkinci aşamasına geçilen ve bugüne kadar 3 bin 500 kadına dijital pazarlama eğitimi verilen "Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay" projesinin eğitimlerine 70 gönüllü eğitmen destek verdi.

Türk Telekom çalışanlarının, 2010 yılında gönüllülük esasıyla bir araya gelerek kurduğu Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) ise Türkiye genelinde 11 bölgede 150 gönüllü çalışana ulaştı. AFAD ile koordineli bir şekilde çalışan TTKAE, acil müdahale gerektiren durumlarda olay yerine çok hızlı şekilde ulaşarak, arama ve kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor. TTAKE, Van Erçiş depreminden Trabzon ve Samsun'da yaşanan birçok "sel baskınına", Bafra'da düzenlenen "Kapıkaya Fest"teki arama kurtarma çalışmasından Samsun'daki "Balkan Tatbikatı"na, Erzincan, Elazığ ve İzmir depremlerine kadar bir çok doğal afette, toplumsal olaylarda görev başında oldu.

Türk Telekom çalışanları, Türkiye'nin en büyük kurumsal kan gönüllüleri ağından birini oluşturuyor. Kurulan "Kan Gönüllüleri Platformu" sayesinde 81 ildeki "Kan Gönüllüsü" olan çalışanlarla, ihtiyaç sahibi çalışanlar en hızlı şekilde buluşturuluyor.

Türk Telekom'un gönüllüleri 81 ilde
Türk Telekom'un gönüllüleri 81 ilde

Türk Telekom, Türkiye, Aralık, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Telekom'un gönüllüleri 81 ilde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şehit polisimizin adının verildiği operasyonda, ele geçirilen eroinlerin üstündeki 'anka kuşunun' anlamı araştırılıyor 25 yıl sonra mesleğine dönüp koronaya yenik düşen doktor, Kim Milyoner Olmak İster'de gönülleri fethetmiş Aşırı kirlilikten köpüren Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike! İkiye bölünebilir Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadı 'Mini etek' sözleri tepki çeken Öykü Çelik, aşkını ilan etti İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı
Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı         
09:54
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor         
09:01
Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı         
08:23
%94 başarı sağlayan korona aşısı Moderna: Veriler, aşının tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık sağlayabileceğini gösterdi %94 başarı sağlayan korona aşısı Moderna: Veriler, aşının tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık sağlayabileceğini gösterdi         
07:42
"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti         
03:05
Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu         
22:15
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı, Miami'den ev aldı         
20:55
Bu hafta yatırım araçlarından tek kaybettiren dolar oldu Bu hafta yatırım araçlarından tek kaybettiren dolar oldu         
18:31
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı         
17:06
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 10:27:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Telekom'un gönüllüleri 81 ilde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei