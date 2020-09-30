Türk Telekom'un Hızına Yetişilemeyecek. - Son Dakika

Artık hayatımızda 10 Gbps gibi inanılması çok zor hızlara ulaşabileceğimiz XGS-PON teknolojisi var. Bu teknolojiyle 10 GB'lik filmleri sadece 8 saniye gibi çok kısa sürede indirmek mümkün.

Yönetiminde Türk Telekom'un da yer aldığı uluslararası bir organizasyon olan Open Networking Foundation (ONF) ile ortak yapılan çalışmalar sonucunda Türk Telekom İnovasyon Merkezi'nde meydana getirilen açık kaynak kodlu platform üzerinde XGS-PON teknolojisini test eden Türk Telekom 10 Gbps'e varan hızlara ulaştı. Böylece Türkiye'de ilk kez 10 Gbps indirme (download) ve yükleme (upload) hızları sağlayan yeni nesil teknoloji test edilmiş oldu.

Bu Teknolojiyle Neler Değişecek?

Böylece 75 GB büyüklüğündeki verinin 1 dakikada yüklenebilmesi mümkün olacak.

Yapılan açıklamalar ışığında yeni nesil teknoloji, kullanıcıların çevrimiçi oyun, akıllı ev uygulamaları, e- eğitim, e-sağlık, arttırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) gibi uygulamalardan en verimli şekilde faydalanabilmesini olanaklı hale getirirken gerçek zamanlı 16K 360 derece video görüntüleme imkanı sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç şu şekilde konuştu;

"Yeni nesil XGS-PON teknolojisini, açık kaynak kodlu erişim platformumuz üzerinde test ettik. Bugüne kadar dünyada sayılı operatörün gerçekleştirebildiği bu denemeyi bir ilke imza atarak ülkemizde ilk hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz.Açık ve standart arayüzlerlerden oluşan yazılım tabanlı erişim platformları sayesinde geleneksel üreticilerin yanında küçük ama inovatif üreticilerin de ekosisteme dahil olmasını sağlıyoruz.

Açık kaynak kodlu teknolojileri çalışmalarımıza dahil ederek, yerli üretim fırsatlarını zenginleştirip hızlandırmanın yanı sıra yurt dışına da ihraç edebilme fırsatı sağlıyoruz"

Genişbant internet servislerinde kapasite, hız ve minimum gecikmenin giderek daha fazla önem kazandığına dikkat çeken Kıraç, bu kapsamda 5G ve fiber alanında geliştirdikleri ürün, teknoloji ve platformlar için son derece önemli olan altyapılarının 2020 yılı 2. Çeyrek itibariyle 314.000 km'ye ulaştığını vurguladı.