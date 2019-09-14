Türk Telekom'un "İnternetle Hayat Kolay" projesinde yeni dönem

Türk Telekom'un İnternetle Hayat Kolay projesi yeni dönemde 5 bin girişimcilik potansiyeline sahip kadına ulaşarak Türkiye ekonomisine güç verecek.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom'un, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ortaklığında hayata geçirdiği İnternetle Hayat Kolay Projesi'nin 2014-2019 yılları arasındaki ilk döneminde 300'den fazla gönüllü eğitmen ile çoğunluğu kadın olmak üzere 50 bin katılımcıya internet okuryazarlığı eğitimi verdi. İlk dönemini büyük başarılarla tamamlayan İnternetle Hayat Kolay projesi, yeni dönemde yeni hedeflerle yoluna devam ediyor.

Projenin ikinci döneminde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türk Telekom ortaklığında kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler ve e-ticaret gibi konularda bilgi birikimlerini geliştirmek ve üretim ekonomisine katılmalarını teşvik etmek üzere eğitim programları düzenlenecek.

Proje ilerleyen döneminde yerel ve ulusal yeni paydaşlarla daha geniş bir etkiye ulaşacak. Kadınların ekonomiye aktif katılım ve istihdamının, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğu gerçeğinden hareketle yola çıkılan projenin yeni döneminde ekonomik büyümede sürekliliğin sağlanması, sosyal kalkınma ve sosyal adalet hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Projenin yeni döneminde hedef, 18 yaş üstü girişimci ya da girişimcilik motivasyonuna sahip kadınlara dijital okuryazarlık, dijital pazarlama ve tasarım odaklı düşünme atölyeleri sunarak toplamda 5 bin kadına ulaşmak olarak belirlendi.

Projenin yeni döneminde görev alacak eğitmenlere yönelik eğitimler İstanbul'da gerçekleştirildi. Eğitmen eğitimi boyunca projenin gönüllü eğitmenleri Dijital Okuryazarlık Müfredatı kapsamında, teknolojinin tarihsel süreci, dijital okuryazarlık süreci, dijital vatandaşlık, sosyal medya araçları ve internet hukuku gibi konularda bilgilendi. Dijital Pazarlama Müfredatı kapsamında ise pazarlama, dijital pazarlama ve e-ticaret gibi konularda detaylı bir eğitimden geçti.

Projenin ilk döneminde eğitim alan kadınlar örnek başarı hikayelerine imza attılar

Proje ilk döneminde temel internet kullanımı, güvenli internet, e-devlet, e-nabız, internet bankacılığı ve online alışveriş, satış gibi internetin hayatı kolaylaştıran yönlerine dair verilen eğitimler sadece katılımcıların değil, aile bireylerinin ve çevrelerinin de internetin avantajlarını daha etkin tanımalarında ve bilinçli kullanmalarında yardımcı oldu. Proje, katılımcılar, aileleri ve yakın çevreleri ile birlikte toplamda yüzbinlerce insanın hayatına dokunarak olumlu etkilerde bulundu.

İlk dönem katılımcıları arasında yer alan, aldıkları eğitimler sayesinde el işi ürünlerinin Japonya ve ABD dahil birçok ülkeye satışını gerçekleştiren katılımcılar örnek başarı hikayelerine de imza attılar.

Dünya ve Türkiye basın gündeminde sıkça yer alan, dünyanın en prestijli kuruluşları tarafından "En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi" seçilen İnternetle Hayat Kolay Projesi, Birleşmiş Milletler'in "Business Call to Action" ve 2018'deki G20 Zirvesi Kapsayıcı İş Modelleri Raporu'na örnek proje olarak girmişti.