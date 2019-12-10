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Türk Telekom'un konuğu Unet Holon!
7 saat önce
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan başkent ekibi, A Grubu'nun 2. sırasında yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:53
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