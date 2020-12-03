Türk Telekom'un oyun platformu Playstore'da en çok satan oyunlar belli oldu - Son Dakika

Türk Telekom'un oyun platformu Playstore'da en çok satan oyunlar belli oldu

03.12.2020 13:09
Türk Telekom'un oyun platformu Playstore'da en çok satan oyunlar belli oldu, System.String[]

Türk Telekom'un oyun platformu Playstore'da yıl sonu indirim kampanyasının çok satanları FIFA 21, Need For Speed Playback ve PES 2021 Season Update??????? oldu.

Türk Telekom'un oyun platformu Playstore'da yıl sonu indirim kampanyasının çok satanları FIFA 21, Need For Speed Playback ve PES 2021 Season Update??????? oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Playstore'un 2020 sonuna kadar devam edecek kampanyasında, yüzde 95'e varan indirimli fiyatlarla sunulan dünya devi geliştiricilerin yapımları ilgi görüyor.

Bethesda, Warner Bros, EA Games, Ubisoft ve 2K Games gibi oyun şirketlerinin yapımlarının indirimli olarak satışa sunulduğu Playstore yıl sonu kampanyasında, oyunseverlerin en çok tercih ettiği yapımların başında geçtiğimiz haftalarda çıkışını gerçekleştiren FIFA 21 bulunuyor.

Yapay zekasıyla oyuncuları daha akılcı oynamaya zorlayan serinin en yeni oyunu, ekran karşısında gerçek bir maç atmosferi yaşatıyor.

Listenin ikinci sırasında ise Need for Speed serisinin son oyunlarından Payback yer alıyor. Göz alıcı grafikleri heyecan dolu yarışlarla birleştiren oyun, sokak yarışları temalı hikayesiyle heyecanı artırıyor.

Araçları üzerinde teknik değişiklikler yapmayı sevenler için detaylı bir modifikasyon sistemi barındıran Need for Speed Payback, oyunculara hayallerindeki aracı tasarlama fırsatını sunuyor.

PES serisinin geçtiğimiz yıl oyun eleştirmenlerinin beğenisini kazanan 2020 versiyonunu en yeni oyuncu ve kulüp kadrolarıyla güncelleyen eFootball PES 2021 Season Update, listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

Açık dünya haritasında oyunculara otomobil, kamyon, motosiklet, motorbot, off-road aracı ve hatta uçak kullanarak neredeyse sınırsız bir keşif imkanı veren The Crew 2 listenin bir diğer popüler oyunu.

The Crew 2 oyunculara kendi başlarına çeşitli görevleri yapma ve diğer oyunculara karşı çevrimiçi yarışma şansı sunuyor.

Playstore yıl sonu kampanyasının bir diğer yıldızı ise FPS türünü ortaya çıkaran Doom'un hem oyun mecralarından hem de oyunculardan tam not alan yeni oyunu Doom Eternal oldu.

Son derece detaylı grafikleri ve benzersiz fizik motoru ile olağanüstü bir atmosfer sunan Doom Eternal'da aksiyon kesilmiyor. Hem tek kişilik modu hem de çoklu oyunculu modu heyecan fırtınası şeklinde geçen Doom Eternal, 2020'nin en iyi FPS oyunlarından biri olmaya aday.

Playstore'da çok satan oyunlara Türk Telekom'un evde internet müşterileri internet faturasına ek 12 aya varan taksit imkanıyla, Türk Telekom müşterisi olmayan oyun severler ise mobil ödeme ve kredi kartı seçeneğiyle sahip olabiliyor.

Playstore kampanyasına "https://www.playstore.com/kampanya/yilsonu-kampanyasi-2020" adresinden ulaşılabiliyor.

Türk Telekom, Warner Bros, oyunlar, Update, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'un oyun platformu Playstore'da en çok satan oyunlar belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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