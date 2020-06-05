Türk Telekom'un oyun platformuna ilgi arttı - Son Dakika

Türk Telekom'un oyun platformuna ilgi arttı

Türk Telekom'un oyun platformu Playstore'de satışlar, mart, nisan ve mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 arttı.

Türk Telekom'un oyun platformuna ilgi arttı, System.String[]

Türk Telekom'un oyun platformu Playstore'de satışlar, mart, nisan ve mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 arttı.

Türk Telekom'un açıklamasına göre, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evde geçen zamanın artmasıyla, şirketin dijital oyun platformu Playstore satış rekoru kırdı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı mart, nisan ve mayıs aylarında Playstore'de oyun satışları, ikiye katlandı.

Oyunlara en çok 13-35 yaş aralığındaki kullanıcılar ilgi gösterirken, oyun satışları genelde 17.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşti. Ödeme yönteminde genelde Türk Telekom faturası tercih edildi.

Oyunseverlerin en fazla ilgi gösterdiği türler sırasıyla; spor, aksiyon ve dövüş olurken ailece oynanabilen, çok oyunculu modu bulunan yapımlar da öne çıktı.

Karantina sürecinde en çok satan 5 PC oyunu; "Football Manager 2020", "Mount & Blade II - Bannerlord", "Red Dead Redemption 2", "Mortal Kombat 11" ve "NBA 2K20" olarak sıralandı.

En çok talep gören konsol oyunları arasında ilk 5 sırayı "eFootball PES 2020", "Resident Evil 3", "Death Stranding", "Control" ve "Call Of Duty Infinite Warfare Legacy Edition" aldı.

Türk Telekom, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 04:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'un oyun platformuna ilgi arttı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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