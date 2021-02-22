Gençler Türk Telekom'la "START" alacak - Son Dakika

Gençler Türk Telekom'la "START" alacak

22.02.2021 12:53
Gençler Türk Telekom'la

Türk Telekom'un Genç Yetenek Programı "START'ın başvuru sayısı, 2020 yılına göre yüzde 20 artış gösterdi.

Türk Telekom'un Genç Yetenek Programı "START'ın başvuru sayısı, 2020 yılına göre yüzde 20 artış gösterdi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, START kariyer programı ile gençlere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda gençler tarafından da yoğun ilgi gören START'ın 2021 başvuruları sona erdi. "START Stajım" ve "START Yeni İşim" olmak üzere iki ayrı kategoride yapılan başvurularda programa ilgi arttı. İlanın yayında kaldığı 1 ay süresince başvuruların sayısı geçen yıla oranla yüzde 20 yükseldi.

Tüm adımları tamamlayan ve "Start Proje Kampı" aşamasına gelerek katılım gösteren tüm adaylar "Kamp Başarı Sertifikası" almaya hak kazanacak. Proje kampını başarıyla tamamlayan adaylar arasından "Start Stajım"a kabul edilen 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri, 6 hafta boyunca, alanında uzman profesyoneller tarafından sunulan kapsamlı eğitim ve staj programı ile telekomünikasyon sektörünü yakından tanıma fırsatı elde edecek. 6 haftalık staj programını başarıyla tamamlayan gençler; stajlarına uzun dönem devam etme şansına da sahip olacak.

"Start Yeni İşim" modülündeki başvuru adımlarını başarıyla geçen adaylar ise Türk Telekom'un teknoloji, satış, finans, insan kaynakları, pazarlama, müşteri hizmetleri, strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlayacaklar. İşe başlayacak adaylar; 18 ay sürecek kapsamlı bir eğitim gelişim programına da katılmaya hak kazanacak.

"Adaylara zengin içerik sunacağız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, Türk Telekom olarak milli sorumluluk bilinciyle Türkiye'nin geleceğini ülkenin gençleriyle şekillendirmek için çalıştıklarını belirtti.

START programının da bu yaklaşımın bir ürünü olduğunu ve programın gördüğü ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Vural, "Başvuru kriterlerine sahip adaylar için sırada heyecanlı bir değerlendirme süreci var. Yedi aşamalı sürecimizde, test aşamalarını başarıyla geçen adaylarımızı tercih ettikleri alanda video ve çevrim içi mülakatlarla özel olarak değerlendireceğiz. Proje kampımızda adayların hem telekomünikasyon sektörünü hem de Türk Telekom'u tanımalarına fırsat verecek zengin bir içerik sunacağız. Ayrıca, son aşamaya kadar gelen adaylarımızın sektörle ilgili elde edeceği kazanımları da çok kıymetli görüyor, süreci ve içeriği bu doğrultuda kurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençler Türk Telekom'la START alacak

Türk Telekom, Mehmet Emre, Yatırım, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gençler Türk Telekom'la 'START' alacak - Son Dakika Ekonomi


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