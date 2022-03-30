Türk Telekom'un sunduğu hizmetlerle veriler güvenle saklanabiliyor - Son Dakika

Türk Telekom, yurt içindeki veri merkezlerinde müşterilerine sanallaştırma, güvenli veri depolama, yedekleme ve replikasyon hizmetleri sunuyor.

Şirketten 31 Mart Dünya Yedekleme Günü'ne ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, İstanbul'un Esenyurt ve Gayrettepe semti ile Ankara'da Ümitköy'de bulunan veri merkezlerinde, KOBİ, kurumsal ve kamu müşterilerine özel bulut, iş sürekliliği, sanallaştırma, veri yedekleme, depolama, siber güvenlik ve replikasyon hizmetleri sunmayı sürdürerek ürün ve servis portföyünü her geçen gün çeşitlendiriyor. Yedeklenen veri boyutunu geçen yıla oranla 2 katından fazla artıran Türk Telekom, bu alandaki yatırımlarına devam ediyor.

Bulut tabanlı yedekleme çözümleriyle kurumsal müşterilerine maliyet avantajı, coğrafi yedeklilik ve teknik destek imkanı veren Türk Telekom'un ürün portföyünde, Sanal ve Fiziksel Sunucu Yedekleme ile PC/Workstation Yedekleme seçenekleri bulunuyor.

Türk Telekom, Sanal Sunucu Yedekleme ürünü ile Türk Telekom Veri Merkezleri veya müşteri lokasyonlarındaki sanal sunucuların, Fiziksel Sunucu Yedekleme ürünü ile ise fiziksel sunucuların internet üzerinden Türk Telekom Veri Merkezlerine yedeklenmesini ve gerektiğinde geri yüklenmesini sağlıyor.

Türk Telekom'un bir diğer yedekleme hizmeti PC/Workstation Yedekleme ise müşterilerin kullandığı bilgisayarların ve bilgisayarlarında bulunan verilerin internet üzerinden Türk Telekom Veri Merkezine yedeklenmesi konusunda hizmet veriyor.

" Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın prensibiyle veri merkezi ve bulut yatırımlarımızı sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, gelişmiş siber saldırıların ve gün geçtikçe artan verinin yedekleme hizmetlerinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

" 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın' prensibiyle veri merkezi ve bulut yatırımlarımızı sürdürüyor, veri güvenliğini yurt içindeki sunucularımızla sağlıyoruz. Bilgi teknolojilerindeki değişim hız kazanmaya devam ederken, özellikle KOBİ ve küçük işletmelerin modern veri korumaya yönelik teknolojilere uyum sağlamaları gerekiyor. Kritik ve kişisel bilgileri barındıran kurumların iş sürekliliklerini sağlayabilmeleri için yedekleme hizmetlerine olan ihtiyaç her geçen gün artıyor."

Veeam Software'ın 28 ülkede 1.160 kuruluşla yaptığı "Modern Veri Koruma" araştırmasına dayanarak hazırladığı 2022 ocak ayı raporunda, kurumların yüzde 76'sının geçen yıl en az bir kez fidye yazılım saldırısına uğradığı, yüzde 49'unun ise fidye yazılım kaynaklı kesinti yaşadığı ortaya kondu.

Türk Telekom, geniş yedekleme ürün yelpazesi kapsamında müşterilerin kendi veri merkezlerindeki fiziksel ve sanal sunucuları da Lokal Yedekleme hizmeti ile 1/10 oranına kadar sıkıştırarak yedekliyor. Ayrıca müşterilerine güvenli, esnek ve ölçeklenebilir bulut teknolojisi sunarken, tabi oldukları regülasyonları ve bulut güvenliği politikalarını da göz önünde bulundurarak doğru ürünle çözüm getiriyor.

İlk veri aktarımında ücretsiz hız artışı

Türk Telekom, bulut tabanlı yedekleme çözümlerinde müşterilerine ilk veri aktarımlarında geçici ücretsiz hız artışı sağlarken, kolay yönetim ara yüzü, verileri şifreli saklama, 7/24 teknik destek ve aylık ödeme imkanı sunuyor.

Türk Telekom ayrıca, Dijital Depo Kurumsal ile müşterilerinin tüm dosya ve klasörlerini bulut ortamında saklayabilecekleri bir platform sağlıyor. Türk Telekom kurumsal müşterilerinin yararlanabildiği Dijital Depo Kurumsal hizmeti ile kullanıcılar, kurum içi ve kurum dışı dosya paylaşımı ile beraber fotoğraf ve video gibi verilerini depolayabilecekleri bir alana sahip oluyorlar.

KVKK uyumlu bulut tabanlı bu hizmetle, kurumsal müşteriler ortak kullanıcı grupları oluşturma, eş zamanlı çalışma gibi yetkinlikleri deneyimleyebiliyor, dosyalarına ve ofis uygulamalarına bilgisayar ve tüm mobil cihazlardan kolayca ulaşabiliyorlar.