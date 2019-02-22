Türk Telekom'un Tahvil İhracına Yurtdışından 5 Kat Talep

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, "Türk Telekom, özelleştirildiği 2005 yılından bu yana Türkiye'nin dijital dönüşümü için 34,7 milyar TL yatırım yaptı ve Türkiye'ye 282 bin kilometre fiber ve hanelerin %90'dan fazlasına da altyapı ulaştırdı. Türkiye'yi geleceğe bağlama vizyonumuzu desteklemek üzere finansman kaynaklarına erişimi en etkin şekilde sağlamaya devam ediyoruz. Bugün, tahvil ihracımıza 5 kat talep almış olmak, güçlü bilançomuzun, faaliyet sonuçlarımıza yansıyan rekor müşteri, gelir, faaliyet karlılığı büyümesinin, yüksek nakit yaratma kapasitemizin yatırımcılar tarafından da takdir edildiğinin göstergesi. Bu tahvil ihracı sayesinde finansman vade ve maliyet yapımızı geliştirmeye devam ederken Türk Şirketlerinin uluslararası finansman kaynaklarına ulaşımı açısından değerli bir örnek oluşturduğumuza inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yurtdışında yerleşik yatırımcılara 500 milyon ABD doları tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraca, yurtdışından 39 ülkeden 264 yatırımcı talep gösterirken, ihraç miktarının 5 katı kadar talep toplandı.

Türk Telekom'un 2005'te özelleştirildiği tarihten bu yana Türkiye'nin dijital dönüşümü için 34,7 milyar TL yatırım yaptığını ve Türkiye'ye 282 bin kilometre fiber ve hanelerin %90'dan fazlasına da altyapı ulaştırdığını hatırlatan Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, tahvil ihracı hakkında şunları söyledi: "Bugün, tahvil ihracımıza 5 kat talep almış olmak, güçlü bilançomuzun, faaliyet sonuçlarımıza yansıyan rekor müşteri, gelir, faaliyet karlılığı büyümesinin, yüksek nakit yaratma kapasitemizin yatırımcılar tarafından da takdir edildiğinin göstergesi. 2018 faaliyet yılında rekor yüzde 12,6 büyüme ile 20,4 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi kar marjı (FAVÖK marjı) ise etkin maliyet ve gider yönetimi ile geçen yıla göre 5,7 puanlık artış ile son 7 yılın en yüksek değeri olan yüzde 41,3'e ulaştı. Üstelik, Türkiye'yi geleceğe bağlama hedefimiz doğrultusunda çalışırken finansman çeşitliliğimizi de etkin bir şekilde yönetiyor ve net borcumuzu güvenilir bir seviyede koruyoruz. Net borcumuzun FAVÖK'ümüze oranının benzer global telekom şirketlerinin epey altında 1,86 seviyesinde olması da bunun en önemli ispatı. Bu tahvil ihracı sayesinde, finansman vade ve maliyet yapımızı geliştirmeye devam ederken Türk Şirketlerinin yurtdışı finansman kaynaklarına erişimi açısından değerli bir örnek oluşturduk. Tahvil ihracımıza yoğun ilgi gösteren yatırımcılara çok teşekkür ediyoruz."