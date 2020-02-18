Türk Telekom'un yenilenen Atakum Müşteri Merkezi hizmete girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Telekom'un yenilenen Atakum Müşteri Merkezi hizmete girdi - Son Dakika

Türk Telekom'un yenilenen Atakum Müşteri Merkezi hizmete girdi

7 saat önce

İletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına çözümler sunmak üzere hizmet verecek Atakum Türk Telekom Müşteri Merkezi törenle açıldı.

Türk Telekom'un yenilenen Atakum Müşteri Merkezi hizmete girdi, System.String[]

İletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına çözümler sunmak üzere hizmet verecek Atakum Türk Telekom Müşteri Merkezi törenle açıldı.

Türk Telekom, hızlı büyüme ve mükemmel müşteri deneyimi hedefleriyle satış kanallarında entegrasyona devam ediyor. Bu kapsamda Ofis Transformasyon Projesi ile kendine ait ofislerini Türk Telekom Müşteri Merkezleri'ne (TTMM) dönüştürüyor.

Bu kapsamda "Sadece merkeze değil, herkese" anlayışıyla hizmet verecek Türk Telekom'un Atakum Müşteri Merkezi, çağdaş mağazacılık anlayışıyla görsel ve mimari açıdan yenilendi. Operasyon modeli ve yetkinlikleri artırıldı, ürün ve hizmet portföyü geliştirildi.

Mimarsinan Mahallesi Alparslan Bulvarı üzerindeki merkezin açılış törenine, Samsun Valisi Osman Kaymak, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve davetliler katıldı.

Vali Kaymak, tesisin Samsun'a hayırlı, uğurlu olması dileklerinde bulundu.

Türk Telekom'un iletişim alanında insanları yeniliklerle buluşturduğunu ifade eden Kaymak, " Türkiye'nin dünyayla kalkınma mücadelesinde iletişim artık çok önemli bir seviyeye geldi. Milli ve yerli kuruluşların uluslararası arenalardaki yarışmalarda bizim önümüzü açacak, güç verecek kurumlar olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymak, güçlü Türkiye'nin güçlü kurumunun Samsun'da ofisini açmasının mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Türk Telekom Üst Yöneticisi Önal da gerçekleştirdikleri dönüşümün sadece kozmetik bir dönüşümü simgelemediğini vurguladı.

Merkezde yapılacak hizmetlere de değinen Önal, şunları kaydetti:

"(Dönüşüm) Türk Telekom'un kendi çalışanlarından, kendi mülkünden oluşan ofisinin aynı zamanda yetkinliklerinin de artması anlamına geliyor. Burada müşterilerimiz sadece şikayetlerini oluşturmayacak, aynı zamanda mobilinden sabit internetine Tivibu'suna kadar bütün iletişim ihtiyaçlarını tek bir merkezden karşılayabiliyor hale gelecek."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Türk Telekom'un bilgi ve iletişim teknolojileri başta olmak üzere birçok alanda dünyadaki sayılı kurumlar arasında olduğunu belirterek, merkezin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek merkezin açılışını yaptı.

Türk Telekom Atakum Müşteri Merkezi'nde, en iyi müşteri deneyiminin sağlanması amacıyla müşteriyle temas kurulmasından mobil hat, sabit telefon, sabit internet, çeşitli cihaz seçenekleri ve Tivibu ürünlerinin satışına kadar birçok işlem gerçekleştiriliyor.

Mustafa Demir, Türk Telekom, Samsun, Atakum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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