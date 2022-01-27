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Yerli lityum batarya Türk Telekom'un canlı şebekesinde denendi - Son Dakika

Yerli lityum batarya Türk Telekom'un canlı şebekesinde denendi

27.01.2022 11:47
Yerli lityum batarya Türk Telekom'un canlı şebekesinde denendi

Türk Telekom, yerli ve milli teknoloji çözümleri üretme hedefiyle ASPİLSAN Enerji ile yerli lityum bataryaların geliştirilmesi ve ticari kullanımı konusunda iş birliği gerçekleştirdiğini duyurdu.

Türk Telekom, yerli ve milli teknoloji çözümleri üretme hedefiyle ASPİLSAN Enerji ile yerli lityum bataryaların geliştirilmesi ve ticari kullanımı konusunda iş birliği gerçekleştirdiğini duyurdu. ASPİLSAN Enerji'nin Türk Telekom mühendislerinin de desteğiyle geliştirdiği lityum batarya, ilk kez Türk Telekom'un canlı şebekesinde denenerek, ticari olarak kullanılmaya başlandı.

Türk Telekom, haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli üretimin payını artırmaya yönelik projelere desteğini sürdürdüğünü açıkladı. Bu kapsamda Türk Telekom, batarya tasarımı ve üretimi konusunda Türkiye'nin ilk ve tek, Avrupa'nın ise ilk üretime geçecek silindirik lityum iyon pil üretim tesisini hayata geçirmeye hazırlanan ASPİLSAN Enerji ile iş birliği yaptı. ASPİLSAN Enerji'nin Türk Telekom mühendislerinin de desteğiyle geliştirdiği lityum batarya, Türk Telekom'un canlı şebekesinde ilk kez denendi ve ticari olarak kullanıma sunuldu.

"YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERDE İLKLERE İMZA ATIP, YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLİYORUZ"

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Türk Telekom olarak, yüksek teknolojili ürünlerde ilklere imza atarak, yerli üretime desteğimizi sürdürüyoruz. Lityum bataryaların Telekomünikasyon sektörüne yönelik ürünleştirilmesi konusunda ASPİLSAN Enerji ile iş birliği yaptık. ASPİLSAN Enerji tarafından Türk Telekom'un desteğiyle geliştirilen lityum bataryaları sahalarımıza kurup test etmeye başladık. Projenin; tasarım, geliştirme ve saha testlerini ASPİLSAN Enerji ile tamamlayıp ticari kullanım aşamasına geçmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Türk Telekom canlı şebekesinde ticari olarak kullanılan ilk yerli lityum batarya olan ASPİLSAN ürünlerinin benzerlerini daha önce ithal ediyorduk. Doğrudan telekomünikasyon sektörüne yönelik olarak geliştirilen ve üretilen bu ürünlerin, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy ise iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji olarak ülkemizin ve savunma sanayinin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında tüm faaliyetlerimizi geleceğin teknolojilerine öncü olacak şekilde yürütüyoruz. Batarya sektörü haberleşme teknolojilerinden başlayan robotik sistemlerden, elektrikli araçlara kadar uzanan geniş bir sektörü kapsıyor. Türk Telekom ile yaptığımız iş birliği neticesinde doğrudan telekomünikasyon sektörüne yönelik geliştirdiğimiz ilk yerli bataryayı üretmiş olduk. Haberleşme teknolojilerine özel geliştirdiğimiz bataryalarla ithalatın önüne geçip dışa bağımlılığımızı azaltacak olmanın gururunu taşıyoruz. ASPİLSAN Enerji olarak Türk Telekom ile yaptığımız bu iş birliğini daha nice başarılı çalışmaların ilk adımı olarak görüyoruz. Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak olan bu iş birliği farklı sahalarda farklı tiplerde kullanılmak üzere geliştirilecek yeni bataryalarla daha da büyüyecek."

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNE ÖZEL İLK YERLİ LİTYUM BATARYA

Türkiye'nin ilk ve Avrupa'nın en büyük lityum iyon batarya üretim üssünü Kayseri'de kurmaya hazırlanan ASPİLSAN Enerji'nin, doğrudan telekomünikasyon sektörüne yönelik geliştirdiği yeni nesil lityum bataryalar, daha uzun ömürlü, yüksek performanslı ve daha hafif olarak üretildi. Uzaktan yönetilebilen bu yeni nesil bataryanın test ve ticari versiyonlarının ilk kurulumu Türkiye'nin lider operatörü Türk Telekom'un canlı şebekesinde başarıyla yapıldı.


Yerli lityum batarya Türk Telekom'un canlı şebekesinde denendi
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Telekomünikasyon, Türk Telekom, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli lityum batarya Türk Telekom'un canlı şebekesinde denendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerli lityum batarya Türk Telekom'un canlı şebekesinde denendi - Son Dakika
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