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Türk Telekom ve BDH'den iş birliği - Son Dakika

Türk Telekom ve BDH'den iş birliği

28.01.2022 10:30
Türk Telekom ve BDH'den iş birliği

Türk Telekom, servis sektörü şirketlerinden BDH ile iş ortaklığına imza attı.

Türk Telekom, servis sektörü şirketlerinden BDH ile iş ortaklığına imza attı. Yapılan iş birliğiyle satışa sunulacak "Akıllı Servis VIP Paket" kapsamında Türk Telekom, 81 ilde müşterilerin arızalı cihazını 24 saatte teslim alıp hızlı servis taahhüdü sağlayarak hizmet sunuyor.

Türk Telekom, teknoloji şirketlerinden Netaş Grup bünyesinde faaliyet gösteren, 31 yıllık yetkili teknik servis ve IT tecrübesine sahip BDH'nin (Bilişim Destek Hizmetleri) yetkin cihaz onarım kapasitesi ve gelişmiş servis ağı desteğiyle Türkiye'nin dört bir yanında müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediği yeni bir hizmete başladığını duyurdu.

AKILLI CİZHAZLARA ÖZEL HİZMET

Türk Telekom, satış noktalarından akıllı telefon alan müşterilerine satış sonrası hizmetlerde kendilerini özel ve ayrıcalıklı hissettirmeyi hedeflediği Akıllı Servis VIP Paketi'ni akıllı tercihler platformu altında kullanıma sundu. Türk Telekom; BDH ve Katma Değerli Servisler konusunda  sektörün öncü firmalarından Bay Yardım iş birliği ile geliştirilen bu hizmet paketi kapsamında, 81 ilde müşterilerin istediği yerden arızalı cihazını 24 saatte teslim alarak hızlı servis taahhüdü sağlayacağını, müşterilerine kesintisiz iletişim sunabilmek için onarım sürecinde kullanabilecekleri yedek cihaz veriyor, tamir edilen cihazları müşterilerin talep edeceği adrese teslim edeceğini ve mevcut 24 aylık üretici garanti süresine ek +1 yıl garanti avantajı sunacağını bildirdi.

Türk Telekom müşterilerine bu servisi, faturaya ek 12 ay taksit ve lansmana özel fiyat fırsatlarıyla Türk Telekom mağazalarında sunacak.

"AYRICALIKLI BİR SERVİSE İMZA ATIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, "Pandeminin hayatımızda daha önemli hale getirdiği yerinde hizmet alma alışkanlığına cevap verebilecek, müşterilerimizin memnuniyetini artıracak ve kanalımızdaki satışları destekleyecek güçlü bir teklif sunuyoruz. Uygulamamız kapsamında sunduğumuz olanaklarla sektörde önemli bir ayrıcalık sağlayan bu hizmet paketini müşterilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Akıllı Servis VIP Paketi satın alan müşteriler '0850 455 0 500' numaralı 'Bay Yardım Müşteri Destek Hattı'nı arayarak Türk Telekom Akıllı Servis VIP avantajlarından yararlanabilecek" diye konuştu.


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Türk Telekom, Bilişim, Türkiye, Netaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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