Türk Telekom ve Ingenico'dan iş birliği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk Telekom ve Ingenico'dan iş birliği - Son Dakika Ekonomi

Türk Telekom ve Ingenico'dan iş birliği

7 saat önce

Uçtan uca ödeme sunan Ingenico, Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Türk Telekom ile iş birliğine imza attı.

Türk Telekom ve Ingenico'dan iş birliği, System.String[]

Uçtan uca ödeme sunan Ingenico, Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Türk Telekom ile iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında; Ingenico YazarkasaPOS'larda bulunan Türk Telekom uygulaması ile tüketiciler TL yüklemesi ve fatura ödemesi yapabilecek.


YazarkasaPOS'larının donanım zenginliği ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan Ingenico, Türk Telekom ile iş birliği yaptı. Müşterilerine daha hızlı işlem yapma imkanı sağlamak adına Ingenico'yu tercih eden Türk Telekom, bayilerinin kullanımına özel geliştirilen uygulama ile geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor.


Türk Telekom ürün ve hizmetlerinin satışını ve ödemesini aynı platforma taşımayı amaçlayan bu proje ile; Ingenico, Türk Telekom bayilerinde nakit ve kartlı TL yükleme, paket satışı, fatura ödeme ve daha birçok işlemin kolaylıkla ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Türk Telekom için özel olarak geliştirilen ve Ingenico seyyar yazarkasaPOS iWE280 ile masaüstü yazarkasaPOS iDE280 cihazlarında kullanılabilen uygulama ile tüm bu işlemler online ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Seyyar ve masaüstü Ingenico YazarkasaPOS'ları sadece KDV fişi düzenlemek için değil, katma değerli servis satışları için de kullanabilecek olan Türk Telekom mağazaları böylece farklı cihaz ve sistem bağımlılıklarından kurtularak verimliliklerini büyük oranda artırmış olacaktır.


Türk Telekom ile olan iş birliğinin Ingenico için son derece önemli olduğunu vurgulayan Ingenico Türkiye İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Gökşin Yılmaz: "Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği için son derece mutluyum. Uçtan uca ödeme konusunda dünya lideri bir şirket olarak, edindiğimiz tecrübeleri teknoloji şirketlerine aktarmak bizim için son derece önemli. YazarkasaPOS pazar payımızı her geçen gün arttırıyoruz ve şuan geldiğimiz noktada YazarkasaPOS'larımız üzerinde çalışan uygulama sayısı en yüksek olan markayız. Sahadaki toplam Ingenico yazarkasa sayısı 250 bini geçti. Ortak POS konusundaki tecrübemiz ve yazılım ekibimizin deneyimi kurumsal firmalar tarafından tercih edilmemizi sağlıyor. Yemek çekleri, sadakat uygulamaları, firmaların ERP/CRM sistemleri ile entegre çalışan GMP3 uygulaması ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz özel çözümler ile sektöre katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Türk Telekom'a sunduğumuz bu yenilikçi uygulama ile de müşterilerimizden olumlu geri dönüşler alacağımıza inanıyor, iş birliğimizin verimli bir şekilde uzun yıllar devam etmesini diliyoruz." dedi. - İSTANBUL

Türk Telekom, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun'da tıraş ücretlerine 15 TL zam yapılacak
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü'nden Gezi Parkı davası yorumu: Sevinçliyiz Beyşehir'de elektroşokla balık avına 73 bin lira ceza AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe söylentilerine verdiği yanıtı açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 19:03:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Telekom ve Ingenico'dan iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]