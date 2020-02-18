Türk Telekom ve Ingenico'dan iş birliği

Uçtan uca ödeme sunan Ingenico, Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Türk Telekom ile iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında; Ingenico YazarkasaPOS'larda bulunan Türk Telekom uygulaması ile tüketiciler TL yüklemesi ve fatura ödemesi yapabilecek.



YazarkasaPOS'larının donanım zenginliği ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan Ingenico, Türk Telekom ile iş birliği yaptı. Müşterilerine daha hızlı işlem yapma imkanı sağlamak adına Ingenico'yu tercih eden Türk Telekom, bayilerinin kullanımına özel geliştirilen uygulama ile geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor.



Türk Telekom ürün ve hizmetlerinin satışını ve ödemesini aynı platforma taşımayı amaçlayan bu proje ile; Ingenico, Türk Telekom bayilerinde nakit ve kartlı TL yükleme, paket satışı, fatura ödeme ve daha birçok işlemin kolaylıkla ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Türk Telekom için özel olarak geliştirilen ve Ingenico seyyar yazarkasaPOS iWE280 ile masaüstü yazarkasaPOS iDE280 cihazlarında kullanılabilen uygulama ile tüm bu işlemler online ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Seyyar ve masaüstü Ingenico YazarkasaPOS'ları sadece KDV fişi düzenlemek için değil, katma değerli servis satışları için de kullanabilecek olan Türk Telekom mağazaları böylece farklı cihaz ve sistem bağımlılıklarından kurtularak verimliliklerini büyük oranda artırmış olacaktır.



Türk Telekom ile olan iş birliğinin Ingenico için son derece önemli olduğunu vurgulayan Ingenico Türkiye İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Gökşin Yılmaz: "Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği için son derece mutluyum. Uçtan uca ödeme konusunda dünya lideri bir şirket olarak, edindiğimiz tecrübeleri teknoloji şirketlerine aktarmak bizim için son derece önemli. YazarkasaPOS pazar payımızı her geçen gün arttırıyoruz ve şuan geldiğimiz noktada YazarkasaPOS'larımız üzerinde çalışan uygulama sayısı en yüksek olan markayız. Sahadaki toplam Ingenico yazarkasa sayısı 250 bini geçti. Ortak POS konusundaki tecrübemiz ve yazılım ekibimizin deneyimi kurumsal firmalar tarafından tercih edilmemizi sağlıyor. Yemek çekleri, sadakat uygulamaları, firmaların ERP/CRM sistemleri ile entegre çalışan GMP3 uygulaması ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz özel çözümler ile sektöre katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Türk Telekom'a sunduğumuz bu yenilikçi uygulama ile de müşterilerimizden olumlu geri dönüşler alacağımıza inanıyor, iş birliğimizin verimli bir şekilde uzun yıllar devam etmesini diliyoruz." dedi. - İSTANBUL