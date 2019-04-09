Türk Telekom ve Nokia'dan ortak 5G denemesi
42 dakika önce
Türk Telekom ve Nokia; Endüstri 4.0, Kamu Güvenliği ve Akıllı Şehirler alanlarında ortak 5G denemeleri yaptı.
Türk Telekom
ve Nokia
; Endüstri 4.0, Kamu Güvenliği ve Akıllı Şehirler alanlarında ortak 5G denemeleri yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:09
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