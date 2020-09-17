Türk Telekom ve Saran Group iş birliği - Son Dakika

Türk Telekom ve Saran Group iş birliği

- Türk Telekom ve Saran Group iş birliği Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, dünyanın en önemli spor içeriklerinin Türkiye yayın hakları sahibi Saran Group ile iş birliğini genişletti.

- Türk Telekom ve Saran Group iş birliği

İSTANBUL - Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, dünyanın en önemli spor içeriklerinin Türkiye yayın hakları sahibi Saran Group ile iş birliğini genişletti.

Türkiye'de spor kültürünün gelişimini destekleyen Türk Telekom, yeni nesil televizyon platformu Tivibu üzerinden basketboldan futbola, voleyboldan tenise, doğa sporlarından motor sporlarına kadar birçok içeriği ekranlara taşımaya devam ediyor. 15 HD spor kanalı ile sporseverlerin ilgi odağı olmayı sürdüren Tivibu, Saran Group ile yaptığı anlaşma ile S Sport ve NBA TV'nin ardından S Sport2 ve EDGEsport kanallarını da bünyesine kattı.

Türk Telekom ve Saran Group iş birliği 17 Eylül Perşembe günü düzenlenen imza töreniyle duyuruldu. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'de basketbolun coşkusunu ekranlara taşıyan, Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarının sahibi Tivibu'nun, tüm sporseverlerin heyecanını artıracak yeni bir anlaşmaya daha imza attığını belirtti.

Önal, şunları söyledi: "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom olarak, Tivibu ile geleneksel televizyon yayıncılık anlayışını değiştiriyoruz. Zengin içeriğimizin yanı sıra IPTV'de ve Tivibu Go platformlarımızda 'durdur izle, tekrar izle, geri al izle' gibi kullanıcı dostu teknolojilerimizle abonelerimize tüm platformlar üzerinden ayrıcalıklı televizyon deneyimi yaşatıyoruz. Bu kapsamda, dünyanın en önemli spor içeriklerinin Türkiye yayın hakları sahibi Saran Group ile mevcut iş birliğimizi daha da ileriye taşımanın mutluluğu içerisindeyiz. Tivibu izleyicileri yeni sezonda, S Sport ve NBA TV kanallarının yanı sıra S Sport2 ve EDGEsport kanallarına Tivibu ve TivibuGo üzerinden her an her yerden erişebilecekler. Türk Telekom olarak günden güne zenginleştirdiğimiz dijital servislerimizle müşterilerimize yeni deneyimler yaşatmayı sürdüreceğiz."

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ise şöyle konuştu: "Türk Telekom ile S Sport ve NBA TV kanallarımızla başlayan işbirliğimizi Tivibu platformuna S Sport2 ve EDGEsport kanallarımızı da ekleyerek büyüttük. Saran Group olarak amacımız, tüm sporseverlere, bulundukları her yerde ulaşmak ve onlara her zaman en kaliteli spor içeriklerini sunmak. Bugün yapılan işbirliği ile bu amacımız doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını, en geniş spor yelpazesini Türk sporseverlerle buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Türk Telekom ve Saran Group iş birliği

Şampiyonlar Ligi, Türk Telekom, Türkiye, TV, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom ve Saran Group iş birliği - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 1648 yeni vaka tespit edildi Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi
Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı         
22:15
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Atatürk heykelini hortumla yıkadı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Atatürk heykelini hortumla yıkadı         
21:53
Galatasaray'ın oyuncu değişikliklerinde tabelayı idari menajer Şükrü Hanedar kaldırdı Galatasaray'ın oyuncu değişikliklerinde tabelayı idari menajer Şükrü Hanedar kaldırdı         
21:17
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez         
20:21
Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Sinirle bir kaç defa vurdum Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Sinirle bir kaç defa vurdum         
18:57
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar         
16:19
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak         
08:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 22:24:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Telekom ve Saran Group iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei